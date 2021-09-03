鍾舒漫勝訴　陳潔玲黐訪問做被斥冇禮貌

歌手鍾舒漫（Sherman）與前港姐陳潔玲去年涉生意糾紛，Sherman入稟向對方追討4萬元，期間2人不時在網上爆發罵戰，事件擾攘一年，今日在西九龍法院大樓的小額錢債審裁處就案件進行裁決。Sherman於早上9時10分在男友林灝軒及胞妹鍾舒祺陪同下現身，而陳潔玲與老公謝趠汎約7分鐘後到達。最後Sherman獲判勝訴，陳潔玲被裁定未有履行拆夥協議，需賠償$43,560及訢訟費$1,183予Sherman，陳潔玲表示不會上訴。期間Sherman投訴對方於8月3日在法庭內偷拍她，但陳潔玲否認有此事，審裁官提醒庭內不容許拍攝，Sherman若有需要可就此事報警。

離開時，Sherman與舒祺接受訪問，講到心情，Sherman表示：「一件咁小事搞咗成年，個案件其實好簡單，我都有信心。周邊發生咗好多戲劇性事情令全家都好攰，希望完咗就唔好再有戲劇性嘢發生。（令你驚咗唔再同人做生意？）唔會，上咗一課，自己會小心啲，各方面了解對方背景先。（贏咗覺得如釋重負？）希望件事真係完就如釋重負。」

此時，陳潔玲與老公突然出現，並要求一齊做訪問，舒祺直接開口拒絕：「唔好，你真係唔受歡迎。」但陳潔玲未有理會並自說自話，舒祺直斥：「你咁樣做真係好冇禮貌。」兩姊妹無奈地走到一邊，獨留陳潔玲夫婦做訪問。

騎劫訪問成功的陳潔玲發表感受說：「對於剛才嘅裁決我係明白同尊重，我同鍾小姐喺溝通上有好多誤會。」她指一直都願意承擔責任賠錢給對方，但對方的男友拒絕和解，又承認自己情緒波動大及EQ低，令大家都受到傷害。問到為何之前在庭上拒絕和解？她解釋：「我和解同依家畀嘅金額都唔係差好大，我抱住一個學習心態，想知大家爭拗啲乜。」問到會否覺得強行插入做訪問沒禮貌？她即時道歉，又話願意就今次對簿公堂而當面向Sherman道歉，站在遠處的Sherman稱心領，不想走近對方。

陳潔玲承認自己犯錯說：「鍾小姐，過去一年大家互相傷害到此為止，一件咁細嘅事唔需要拗咁耐，如果有個執念係自己懲罰自己，我唔會對任何人有憎恨，希望佢唔好有執念同憎恨。我當初同佢溝通唔好，令佢受到傷害，我願意同佢道歉，我只係普通人，唔叻同人溝通，脾氣又唔好。」說罷便夫婦倆離開。

對於陳潔玲的舉動，Sherman坦言：「我都估唔到，好戲劇性，佢經常對我哋做好多莫名其妙嘅事。（你接唔接受佢道歉？）佢真心道歉，我接受，重要係真心，希望佢將來唔好咁做人。（佢叫你放低執念？）係邊個對邊個有執念？係佢唔想放過我哋，佢同外界講我騷擾佢，但其實係冇，好多嘢係佢自發性去做，我哋好被動。」講到賠償金額，她強調不是錢的問題：「只係想對方負責，係個公義。其實個官兩次叫我和解，我都願意收一半錢就得。」問她會否開香檳慶祝？她笑言日日都飲：「可能會同家人食餐好，對家人有個圓滿答案。」另外，講到她向法庭投訴對方在法庭上偷拍她，她稱不會就此事報警。問到因此事而朋友反目會否感可惜？她說：「做朋友要睇值唔值得，本來同Victor（謝趠汎）係朋友，都好失望。今次睇到好多關係，但我身邊好多朋友都係冇得頂。透過呢件無聊事，上咗人生一課，之後會小心啲。」