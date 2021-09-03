新款韓饌　高級親民有得揀

韓國飲食文化在香港相當普及，除有已改名的辛奇，還有各式鍋物和韓燒等親民的韓食，當然本地也有高級餐桌菜式，有品牌更因應夏日特別設計戶外套餐，讓客人隨時隨地都可以品嘗新款韓饌。

皇室小點

除了親民的韓國菜館，本地亦有高級精緻的韓國餐廳，中環的Hansik Goo早前在同區另擇地方重新開業，更趁機推出全新菜單。餐前小點包括了皇室享用的茶食，糕餅加入當歸粉和蝦粉，配搭醬油慢煮牛肉乾及炸牛蒡作開胃前菜，之後有韓國鮑魚粥、椰菜蝦肉卷、時令魚釀豆腐等菜式。升級版的人參雞意大利飯，用本地農場雞腿肉加蘑菇慕絲製成雞卷，沾粘米粉脆炸，味道香濃。最後還有清新的韓牛二重奏拌冷麵，有趣的蜜桃雪葩配蘿蔔水泡菜及韓國米酒雪糕配黑蒜蛋白餅作結，讓大家品味韓菜之美。

船河大餐

夏日炎炎，最消暑莫過於玩水上活動，除了游水，遊船河和租船出海的大有人在，肚餓時不想只吃三文治或開罐頭咁簡調，Seoul Recipe由現時至9月30日推出10至12人享用的船河派對美食套餐，當中包括有韓式炸雞及香辣炸雞、韓式炒粉絲、雜錦紫菜包飯、韓式肉丸和飯團、雜錦餃子及自家醃製蔬菜等，飲品則有發酵茶、啤酒、甜米露，吃飽後還有艾草年糕作甜品，玩到攰吃最適合。即使不是去船河，去野餐或聚會都啱食。若然只要幾個朋友聚餐，可以用優惠價錢選購的韓式鮑魚人參雞湯套餐，內裏除分量十足的雞湯外，還有泡菜和韓國清酒，適合2至3人享用。