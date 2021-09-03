Phantom Tempus Collection全港唯一　專屬奢華

全球限量生產20輛，完稅後售價約港幣1,500萬，全港只此一輛並已屬一位城中富豪最新收藏的特別版勞斯萊斯(Rolls-Royce) Phantom Tempus Collection，最近抵港交付。難得的是，這輛如藝術珍品般的極罕豪車，已獲車主同意，在灣仔勞斯萊斯The House of Luxury 藝術空間內展出至本月中，讓傳媒和已預約登記的 VIP近距離欣賞，實行睇咗當買咗。

Phantom Tempus Collection是勞斯萊斯Bespoke高級定制部門特別以頂級旗艦車型Phantom EWB為基礎，並融入源自時間光陰、天文星象和無限宇宙設計概念的新作。Tempus是拉丁文，即時間的意思。時間是甚麼？時間是會流逝，不會為任何人而停下，那怕只是一秒的「東西」。但在Phantom Tempus Collection身上，時間是「凝住」的。Bespoke高級定制部門以「凝結的時間流」為主題，刻意塑造一個不被時間約束的車廂空間，希望坐上貴客在旅程中暫且將生活中的繁瑣事和壓力通通放下。

首先是中控台不設時鐘，二是透過將一塊經人手雕琢和拋光、擁有100條獨立波浪雕柱的黑色電鍍鋁金屬，令中控台在光影下呈現恍如一億年來脈衝星無間高速運轉所發出的光效。同時透過利用光纖及刺繡，將恍如會放射出極有規律性的脈衝電磁波信號的脈衝星罕見天文現象。完美呈現在全新設計的星空車頂上。並在車門真皮內飾綴以由幾百個發光小孔組成的舞動星群，即使在不發光的狀態底下，仍然展露出浩瀚星際的氣場。 處處盡顯不凡的巧手工藝。工匠更特別在前乘客席儲物箱內，鑲上刻有創立了相對論的著名物理學家愛因斯坦名句：「過去、現在、未來只是一種固執的幻象」的雕刻牌，也是的在浩瀚宇宙中，區區1分1秒與一億年相比，時間根本就不存在，時間的流逝只是我們的幻象。

規格表

車型：四門四座位豪華轎車

引擎：V12雙渦輪增壓

容積：6.75L

最大馬力：571ps/5,000rpm

最大扭力：900Nm/1,700rpm

傳動：八前速ZF自動波箱

驅動：前置引擎、後輪驅動

0~100km/h：5.4秒

體積：5,982×2,018×1,656mm（長×闊×高）