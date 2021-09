單身5年的女神陳瀅最近忙於拍攝古裝劇《痞子殿下》,夏天拍古裝劇真係諗起都熱!不過陳瀅似乎唔太怕熱,今日(3日)成33度氣溫下,佢着住厚身西裝褸加牛仔褲於戶外影靚相,不過「外表斯文,內裏Open」,佢入面用一件Tube Top打底,露出纖腰,型格得來又性感,佢留言話:「i can smell autumn in the mellow air」意思係話喺柔和空氣中聞到秋天的味道,而其中有一張相,陳瀅擺出擘髀Pose,盡顯女漢子一面。