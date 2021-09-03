35E白雲堅持做自己晒性感　唔通咁都有錯？

「35E咪神」白雲早前為新戲開工，封胸上陣嘅佢上演重頭喊戲晒演技，力證自己就算唔騷身材，一樣咁有實力！佢今日（3日）就喺社交網大晒Big爆身材嘅相及長文，指自己本身真係好鍾意晒性感，但往往晒性感會引嚟旁人白眼，被朋友疏離，甚至畀親友鬧，仲勸佢唔好再晒性感，雖然係咁，佢依然會堅持做自己，唔通咁都有錯？

佢Post嘅長文如下：

「堅持做自己要付出甚麼代價？以下這段話台灣的朋友應該會覺得很誇張不相信。但在我身上，在我生活的地方，是事實。

我愛性感。性感在街上遭到白眼，認識的人在背後用低賤來聊我，都是小事；一些覺得有身份的朋友，男女都有，選擇遠離我，也是小事；大事是親人的漫罵、直到懇求，懇求為了家人面子，停止性感，不要那麼自私做人。

但總有那麼幾個，愛我的全部，愛真實的我。 我相信，愛我的人會愈來愈多，守舊迂腐的社會也正在改變。只要我，用力堅持、用力證明性感不是罪，而是一種美。

自信做自己的人，是閃閃發光的。 這一輩子，我想知道，無論多難，我都堅持做自己，那麼這輩子會是怎樣。」

網民就紛紛留言力撐佢話「性感無罪， 懂得欣賞才是上等人」，「做自己又不影響他人為何不可？」，仲有網民話佢唔使理會人哋點睇，繼續晒多啲性感就得啦！