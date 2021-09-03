清酒配廣東海鮮菜　Super Match！

清酒配日菜對所有人而言係理所當然，原來清酒配廣東菜都非常Match，尤其係海鮮菜式，點解？由於清酒不含鐵質及亞硫酸，唔會同海鮮嘅脂肪形成反應，因而不會引發腥味，而酒香味更能覆蓋住鼻內黏膜上嘅受體，大大降低魚腥味嘅感知，還能提升海鮮嘅鮮味及旨味，相得益彰。

此外，清酒有薰、爽、醇及熟酒之分，每類各有特質，如薰酒富果感香氣，與前菜系輕盈菜式嘅味道，如海蜇、冰鎮鮑魚一類係非常匹配；又如味道濃厚及經過熟成嘅熟酒，風味強烈，與油脂豐富或香辛料味重一類如避風塘海產、椒鹽蝦魚等複雜味道菜式最為合拍，而日本食品海外推進中心（JFOODO）為了讓大家一嘗清酒 × 海鮮嘅好滋味，於今個月及11月分別推出各為期一個月嘅期間限定餐飲活動「SEAFOOD LOVE SAKES.」，請來100間中日食府參與（近60間中菜館及40間和式料理店），並由國際唎酒師講師設計出接近300款日本清酒與海鮮搭配嘅特別美酒佳餚配搭。由即日至9月30日期間嘅第一階段就有60間城中知中菜食府及日式餐廳，其中20多間為中菜食府，當中不乏米芝蓮星級之選。此外，大會於即日至10月31日及11月1日至12月31日推出「SEAFOOD LOVES SAKE.品味嚐鮮食評活動」及於11月1日至11月30日期間會推出第二階段活動餐廳合作企劃。

順德名菜

主打手工菜及河鮮菜式嘅順德公漁村河鮮酒家就炮製了揚名四海嘅瓦罉焗魚咀來搭配月桂冠「愛説話的鯨魚」、雪戀明蝦球配白川鄉炭酸純米、酥炸蜆蚧鯪魚球配伝心「雪」純米吟醸。喜歡吃魚頭嘅就唔好錯過瓦罉焗魚咀，新鮮魚頭以醬料炮製，並以砂窩奉上，熱辣辣超惹味，配香氣濃郁味道層次複雜嘅純米酒，入口帶酸甜，中段旨味能將魚頭鮮味及醬料惹味度提升。而口感綿滑嘅有氣清酒白川鄉碳酸純米酒，多次獲獎嘅米酒，味道甘甜，與沙律明蝦球一齊食，沙律醬嘅厚滑油膩感被清酒內嘅炭酸氣泡輕輕帶走，蝦味更大大增加清酒旨味，令鮮甜味更為突出。

獨特魯菜

供應香港少見孔府菜嘅孔夫子，挑選了翡翠爆桂花蚌海參片來配龍勢八反五拾純米大吟釀、芥末秋葵帶子皇配稲里純米吟醸星、銅盤生焗銀鱈魚配麒麟山超辛口；用海參片、珊瑚蚌及西芹片炒出口感與味道複雜嘅翡翠爆桂花蚌海參片，混有不同海鮮食材嘅鮮甜味，與西芹更帶來爽口與清脆嘅複雜口感，配上龍勢八反五拾，入口味道清澈又口感清爽，中段帶出微微果酸，餘味悠長。至於銅盤生焗銀鱈魚，油分濃郁嘅鱈魚加上XO醬，鹹與辣都非常突出，配入口味道清淡逐漸增加辛辣味嘅麒麟山超辛口，順滑清淡嘅清酒能減低魚油嘅膩口感，而辛辣的後勁更與XO醬彼此提升味道層次。

新派粵菜

米芝蓮星級食府南海一號特意推出嘅「Seafood Love Sake. Set Menu」，前菜有冰鎮鮑魚、話海石榴和白胡椒海蜇頭，之後有燒汁香煎元貝皇、金榜醬開邊龍蝦、招牌茶熏雞、蒜香蘆筍雞髀菇、龍蝦湯燴蝦球配米形粉及香杧布甸。前菜嘅冰鎮鮑魚及白胡椒海蜇頭配純米吟釀吟乙女 美山錦及久保田千壽純米吟釀，前者散發果香及口感清甜，與冰鎮鮑魚淡而悠長嘅鮮味相互襯托，鮮甜豐美嘅味道於口中慢慢滲出，餘韻盈繞。而海蜇頭清脆爽口、久保田千壽亦淡麗清新，大大提升了海蜇頭鮮爽香脆嘅味道，白胡椒嘅微微辛辣與清酒嘅辛口感非常匹配。大菜之一嘅燒汁香煎元貝皇搭配七田七割五分純米，米酒嘅清醇與燒汁香濃微妙地融和，而香煎嘅煮法能添加元貝嘅香氣與口感。

清酒Staycation