陳家樂KO甄子丹唔用拳頭　全靠膊頭粒花

「宇宙最強」甄子丹、謝霆鋒孭飛的英皇電影《怒火》，於本地上映以來反應不俗，除暫成為本年度開畫票房最高香港電影，並連續兩星期榮登單日賣座冠軍，累積票房穩破2千萬大關，內地票房亦叫好叫座，連續28日橫掃票房冠軍，連勝紀錄為2021年眾片之冠，暫時累積票房達11億人民幣，該片亦同時獲四大國際性影展肯定，分別入圍法國詭奇電影節、蘇黎世電影節、蒙特利爾奇幻電影節及紐約亞洲電影節，消息令台前幕後興奮不已。

而身手非凡的子丹，今次演陳家樂下屬，身為後輩的他，竟膽敢於拍攝期間公然向子丹挑機，向對方大聲呼喝：「我係你上司，你冇資格同我講嘢，understand？」他更於鏡頭後笑說：「邊個話KO甄子丹要用拳頭？我膊頭（粒花）都大過佢！」不過私底下，家樂對子丹卻非常恭敬，還賣口乖說：「唔好意思，丹爺，我頭先做戲咋，我鬧親你唔好意思，我以後會聽聽話話！」認真識做。家樂透露當初獲悉與甄子丹合作，再加上角色可以發揮興奮非常：「以我年紀做丹爺上司，點樣展現霸氣去壓住佢係好大挑戰，我哋都花咗啲時間去捕捉感覺，好在出嚟效果都幾新鮮！」