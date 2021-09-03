超火辣︱AGA除剩Bra同周國賢激咀

環球唱作歌手AGA（江海迦）近日密密送Surprise畀Fans，除咗一連推出2首新歌《What are we gonna do》同《理性與任性之間》之外，喺《理》MV入面同男主角周國賢（Endy）有大膽演出，簡直同AGA平時「玉女」嘅形象截然不同，難怪被導演讚演技大躍進，而今次佢跳出框框亦獲Fans留言大讚！

MV中AGA同Endy重遇後相聚，點知落大雨轉場去到女方屋企，濕透嘅Endy解開恤衫，吸睛嘅腹肌若隱若現，期間無意睇到AGA換衫騷小蠻腰。不過「好戲」在後頭，雙方傾偈中勾起以前片段，包括熱戀時候嘅激情畫面，先相擁再幾輪熱吻，Endy自除衫後再幫AGA除冷衫，除淨件白色Sport Bra嘅佢大騷身材，非常火辣！鏡頭一轉返回現實，見佢哋促膝談心，對望後再一次蜻蜓點水，最後Endy仲錫咗AGA額頭一啖，疑似暗示二人復合。Fans睇完MV紛紛留言，大部分Fans激讚AGA同Endy呢個組合超有火花，又笑指「AGA突破咗喺食煙同除衫」、「AGA自肥企劃？」、「AGA挑戰底線演出」、「嘩！AGA好Sexy呀OMG，心臟負荷唔到」、「眼睛離唔開周國賢」等，掀起熱論！