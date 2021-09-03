本日日本：與芭比娃娃宿一宵

小時候玩具不多，要數最愛不釋手的一款，芭比（Barbie）娃娃肯定是其一，有空就幫她換衫Set頭扮靚一番。位於名古屋的THE STRINGS HOTEL NAGOYA就為各位帶來美好的童年回憶，即日起至11月14日推出Barbie聯乘宿泊Plan及套餐料理。先講宿泊Plan，住客會入住以黑色和粉紅色呈現芭比世界的Barbie Room，無論牆壁、家具、床單甚至浴室用品都是芭比風格，置身其中就如自己都變成了芭比娃娃。房間Package更包送一杯「獎勵大人的芭菲」，以紅色及粉紅為主色，入口盡是士多啤梨及白桃的香味，可隨時在房中享用。除了住宿Plan外，酒店亦有不過夜的Private Tea Room，讓你在布滿Barbie公仔的房間內食Tea打卡，度過愉快的時光。另外酒店西餐廳Zillion還提供與Barbie聯乘的午餐及晚餐「Holiday Party」，前菜、主菜至甜品都是Barbie的經典粉紅色配搭，好夢幻呀！房價每位每晚16,300日圓起（約HK$1,157，最多3位）、Private Tea Room（4小時）每位6,950日圓起（約HK$493，最多4位）。