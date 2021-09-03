被體罰留陰影！林正峰見到棍都驚　羅毓儀嚇到咬唇

無綫清談節目《代溝關注組》在昨晚（2號）播出的一集中，大講兩代兒時玩意及對體罰的看法。「長輩」及「後輩」群組分別帶了兒時最愛零食，以及玩具開心Share，成功打成一片。不過當討論體罰這個具爭議性話題時，即變成火花四射！先是長輩們分享兒時相關經歷，當中以肥媽的見聞最為駭人：「我見過老師開咗個櫃桶，擺（學生）對手入去就嘭！（意指閂櫃桶）」羅毓儀聞言即嚇至咬唇；魯振順則指曾因逃學遭媽媽打罵，但自此吸取教訓不敢再講大話。

後輩中，以小時候曾被體罰的林正峰最為激動，他透露兒時因曾遭受體罰，以致最近一項要與棍接觸的工作表現大受影響：「我離遠望到支棍，只要準備揈落嚟（我度），我成個人已經好震好驚。」由於心理陰影太大，當正峰聽到長輩們支持適當體罰，他一度難掩激動情緒：「可能我特別經歷多體罰，所以真係有陰影。當我聽到體罰應該要有時，我就變得個人負面咗。」肥媽聞言即與魯振順輪流上前送抱安慰，及後肥媽相當痛心，並落淚謂：「邊個想打你？邊個想傷害你呢？只不過大家方法用錯咗。」

「碎碎唸」比體罰更有效

其實「辯論」期間，長輩們一再強調只支持適度及適宜的體罰，並謂一定要講清楚箇中原因。肥媽笑言對於自己兒子，發現「碎碎唸」比體罰更有效：「有次我問佢，我打你痛唔痛，佢話痛㗎！我就問佢咁點解次次打你，你都唔記得？佢就話『其實我有記得，但我係你親生，你唔會打死我嘛！』自此我就唔再打佢，改為講數，哦咗佢一個鐘，點知佢反而話：『你打我啦！我真係頂唔順喇！』」引起全場爆笑。