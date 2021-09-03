歐倩怡自爆靠《問題天天都多》一唱成名

無綫日前舉行綜藝節目《兒歌金曲SUMMERFEST》，以配合「我最喜愛的兒歌」投票結果，製作組早前四出聯絡歌曲原唱者現身節目表演，如《櫻桃小丸子》主題曲《問題天天都多》原唱者歐倩怡、《魔法咕嚕咕嚕》原唱者滕麗名及《小明坐火車》原唱者李家仁醫生！而為了令舞台效果更有睇頭，製作組不惜工本找來為數不少的大型卡通人物公仔為觀眾傾情演出，包括多啦A夢、小丸子、友藏爺爺、花輪、屁屁偵探及家燕媽媽等。除了原唱者及大型卡通人物輪流登場，黎瑞恩、李幸倪、JW（王灝兒）、陳凱詠、姚焯菲、鍾柔美、文凱婷、詹天文等多名歌手亦先後獻唱多首經典兒歌，包括《Let it go》、《龍貓》、《崖上的坡兒》、《百變小櫻》及《小甜甜》等。

對於歌曲爆紅超過20載，曾經是「兒歌天后」的倩怡與阿滕均大感驚喜，不過令家庭觀眾更為驚喜的，可說是已是兩名小孩之母的倩怡保養得宜，不但身形勁弗，皮膚亦白滑亮麗，配以一身青春打扮又唱又跳，非常Sharp醒，倩怡亦大方透露《問題天天都多》確實帶給她很多工作及登台機會。阿滕則笑指現身舞台獻唱經典代表兒歌相當難得，原來她只曾公開獻唱過《魔法咕嚕咕嚕》2、3次，今次全因想答謝投票粉絲才破例公開獻唱，並笑說：「我知我出事！」阿滕又分享小時候最愛偷看卡通片，故兒歌對她來說也是別具意義。此外，《聲夢》幾位小花姚焯菲、鍾柔美、文凱婷及詹天文就獻唱《多啦A夢》新版主題曲《夢》時，舉手投足均充滿童真，青春又可愛。