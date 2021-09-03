﻿﻿【美女饕廚】淺水灣串燒篇

炎炎夏日，一家人心血來潮到淺水灣，沿著海灘岸邊走，整條街都是小食和餐廳，最後選了日式串燒店。這裏裝潢設計帶日式氣氛，我們選了室外正對着大海的位置坐着，還可以聽到海浪聲，氣氛很好，十分有度假Feel！

先來一杯生啤酒，炎熱的夏天來杯冰凍啤酒真是倍感冰涼暢快！店裏面的中間位置有個燒烤爐，放滿來自日本和歌山的備長炭，堆着在中央，外圍用鐵技插住一串串燒物，師傅們會刨點岩鹽、撒點黑胡椒，整個餐廳都充斥着香噴噴的炭烤香，大大刺激食欲。

阿仔Gabriel一來便叫了一碗和牛烏冬，和牛薄片用熱清湯底涮一涮至7成熟，烏冬有咬口，仔仔很滿足呢！

等了大概10分鐘左右，雞翼同牛脷串燒終於到，因為備長炭夠高溫，烹飪時間不用太長也能烤熟，緊緊鎖住食物肉汁，兩者都十分Juicy！

再來燒雞尾和雞卷，前者外皮香脆，肉質爽嫩多汁，吃到尾段有一股濃香豐盈的油脂餘韻衝擊着味蕾。後者用雞皮捲住自家製免治雞肉混入雞軟骨，肉味香濃而且十分有嚼勁，沾蛋黃醬油吃，更能提升滋味的層次。

之後店員介紹了吃揚物（即炸物），食材放入油鍋中炸至成品外表酥脆香，像波板糖，內裏是爽嫩的蓮藕夾着煙韌的墨魚滑，口感豐富，沒有多餘的油膩感，很好吃！

饕廚貼士：自家製炸墨魚蓮藕餅

蓮藕去皮，切片備用，墨魚用木棍打至起膠後，放少許鹽調味，放進雪櫃雪1小時取出滾成球體，放入兩片蓮藕中間輕按壓扁至自己喜歡的厚度，沾上低筋麵粉、蛋液及麵包糠放入油鍋炸至金黃色即成。

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Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）