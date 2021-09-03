索女陪游水　好玩多樂趣

有冇興趣同我哋一齊去游水？（互聯網）

夏天就快結束，大家有冇捉緊夏天的尾巴去游水呢？AV業界神仙乙就話日本AV有唔少以游水為主題嘅作品，女優着晒泳衣去海灘或泳池，繼而同男優展開激情水戰，搞到水花四濺，場面充滿熱情同奔放，令觀眾嘅眼球大滿足！

好色雙妹

喺kira☆kira出品嘅《突然溝仔後宮海灘》中，濱崎真緒同有村希兩位辣妹齊齊去海灘，佢哋又靚女又好身材，加埋性感泳衣，成為全場焦點，更惹來好多狂蜂浪蝶，圍住佢哋搭訕，不過咁就啱喇！兩女見到成班男人意亂情迷，即刻勾引佢哋去附近酒店開房，班男人以為執到寶，但係佢哋好快就知道瀨嘢，原來兩女都係色中餓鬼，喺床上施展渾身解數喺男方身上榨取快感，引爆之後仲未罷休，直至爆發男之潮吹先肯收手！

勾引全場

喺Moodyz推出嘅《極薄水着透視巨乳誘惑》入面，小梅惠奈參加游泳訓練營，唔知佢係有心定無意，穿上一件頭競泳水着，質地又薄又透，加上胸前一對巨乳，搞到全場嘅男生都忍唔住硬朗起來，連教練都一樣舉旗致敬！不過，佢哋就真係有福喇，因為阿妹相當大愛，見一個就招呼一個，嚟個更衣室大戰都冇問題，甚至以一敵三亦難佢唔到，皆因阿妹功夫到家，而且慾火旺盛，大玩4P令佢相當滿足。

泳池侍客

ABC推出嘅《水着巨乳風俗孃》，講述今井夏帆擔任伴游女郎，喺一個游泳康樂度假中心陪客人游水，仲會提供特殊服務，，就係上床交歡啦！阿妹身材火辣，陪客人游水時會大送秋波，請食波餅之後，對方好快就有反應，呢個時候阿妹會提供口舌服務，之後再打番場水戰，有時亦會利用場內嘅吹氣玩具嚟添加樂趣！如果幾個客人同時嚟游水，夏帆亦會以最熱情嘅態度喺泳池邊大玩多P遊戲，同客人瘋狂激戰，總之令每個客人都滿足晒！

簡評

本仙好耐都冇去海灘玩水，真係想好似後生嘅時候，同成班老友一齊去曬太陽同睇女仔呀！今次為大家推介嘅作品就係以游水為主題，睇完後就已經相當滿足喇！喺3部作品中，最鍾意濱崎真緒及有村希主演嘅《突然溝仔後宮海灘》，因為兩位女優夠火辣又夠放蕩，喺床上對住班男優毫不留情，令作品嘅精彩度大大提升，而且製作用心，攝製隊去海灘取景，家陣好少AV廠會咁做，單係呢一點已值得一讚！