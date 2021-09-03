林奕匡領軍開Live騷　疫下啟發大家行自己嘅路

歌手林奕匡（Phil）率領同門師弟妹黃妍及Michael C、著名音樂人趙增熹帶同三位學生，Daniel Toh、薛德勇（Monkey）和RUMBU，舉行《LIVE at‧home》的開幕音樂會。

首先出場的有Michael C，以結他自彈自唱出《黑犬默語》，並同Daniel Toh合唱出《愚公》，緊接有RUMBU的演出，唱完《Lovedar》後，不忙多謝師傅趙增熹，同時提醒每個人都有愛的雷達去感受愛。接着到黃妍出場，連唱多首歌包括《天光前》、《我心中尚未崩壞的部份》和《輕盈》，自彈自唱《我沒有歌》，之後介紹Monkey出場，表示綵排時覺得他歌聲似「6號」繆浩昌，2人合唱《無聲浪》，Monkey表示好少與人夾歌，黃妍說也是第一次同男生合唱這歌，她笑說：「好尷尬，大家都唔識講嘢，都係唱歌啦！」

Monkey之後拿着結他自彈自唱兩首歌「交通工具」歌《Riding Bike》和《960》，之後三人與趙增熹一同唱姜濤的《Dear my friend》， Daniel說：「揀呢首歌一來姜濤好紅，二來呢首歌好感人，我好少唱呢類嘅歌，想挑戰吓。」輪到林奕匡出場，一起合唱《一雙手》他笑指剛才聽其他人唱歌時，不忘睇梳化和精品，笑言要買番屋企。Phil與RUMBU合唱《精神時間房》，Phil表示創作這首歌時，是在美國讀書，他覺得每個人都需要自己空間。接着再演繹《沉思者》：「《沉》係今年嘅作品，少少沉重，疫情關係寫出心境，我覺得人厲害之處是有思考，或者諗多咗，但有時唔好諗咁多。」他語重心長說：「每個人都有自己要行嘅路，只要自己OK就得，唔好理人點睇。」然後唱出《時間的囚犯》，到音樂會尾聲，他大表不捨，最後自彈自唱《高山低谷》，為音樂會畫上句號。