異國情調　法式浪漫鬥意式風情

嚟自法國嘅Natasha Nice及意大利嘅Valentina Nappi，兩人都散發出異國風情魅力。（互聯網）

美國四仔界雲集好多歐洲索女，當中更有唔少成為天后級脫星，好似嚟自法國嘅Natasha Nice及意大利嘅Valentina Nappi，兩人都散發出異國風情魅力，令四仔迷睇到如癡如醉，唔知大家會鍾意邊個多啲呢？

一脫成名

唔少人都誤會Natasha Nice係土生土長嘅美國人，其實佢係出生於法國，更係擁有法國同古巴嘅血統，五官標致，3歲時隨家人移居美國，並喺洛杉磯長大。喺讀書時期，佢已經相當活躍，不但係籃球及排球隊隊員，更係學生會主席，不過最令人意外嘅係，當年竟然冇人追，佢解釋話係因為身材肥胖，高峰期係有成34吋腰。

畢業後，佢本來繼續報讀課程進修，但係佢又想搵快錢，加上對四仔界充滿興趣，於是瞞住家人入行，下海處女作係由Red Light District推出嘅《Cum Stained Casting Couch #7》。佢坦言第一次拍床戲一啲都唔緊張，反而覺得相當興奮又刺激，認為自己係天生食呢行飯。之後，多間著名片廠紛紛向佢招手，演出嘅作品不但大受歡迎，更喺多個四仔頒獎禮獲得多項提名及獎項，奠定天后級地位。

Natasha Nice

出生日期：1988年7月28日

身高：157cm

三圍：34DD-27-37

夢想成真

喺意大利出生嘅Valentina Nappi，同樣係出道即爆紅。佢坦言拍四仔係夢想職業，不過唔係因為滿足個人慾望，而係覺得四仔作品亦充滿藝術性，所以佢主動透過電郵聯絡著名嘅四仔導演Rocco Siffredi，表示好想跟對方合作，結果兩人一拍即合，更為對方嘅四仔製作公司演出出道作《Abbondanza 2: Big Boob Bonanza》，憑住出色嘅演技同床技，唔單止作品銷量極佳，喺AVN頒獎禮更奪得「最佳巨乳作品獎」，令人氣極速爆升。

之後，佢獲得唔少四仔片廠邀請演出，但係佢唔會濫拍，所以產量並唔多，而且每一部都係精品，其中《Bitche's In Uniform #2》及《Fxxxtory The Auditions》更被四仔迷視為必睇嘅作品，令人興奮無比，亦憑住呢兩部作品，喺AVN及XBIZ頒獎禮獲提名「最佳外國脫星」，足見實力強勁。

Valentina Nappi

出生日期：1990年11月6日

身高：165cm

三圍：34D-24-36

第1回合

鬥學歷

四仔脫星都可以鬥學歷？其他嘅唔敢講，呢兩位脫星嘅學歷就真係不得不提，原來正當Natasha Nice事業如日方中之際，佢喺2012年暫別脫界，喺聖莫尼卡學院修讀藝術課程。不過Valentina Nappi更勁，佢初出道時已有脫界高才生之稱，不但擁有藝術與設計學位，更經常發表兩性研究文章，甚至獲邀參與多個哲學節添!

第2回合

鬥獎項

Natasha Nice由出道至今都係頒獎禮常客，獲得嘅提名及獎項無數，好似喺今年初舉辦嘅XBIZ頒獎禮就獲提名「最佳性愛演出」。至於Valentina Nappi嘅獎項更勁，事關佢分別喺2018年嘅XCritic及2019年嘅XRCO頒獎禮上獲得「最佳外國脫星大獎」，比Natasha Nice稍勝一籌。

第3回合

鬥身材

有人話睇四仔，理得脫星學歷有幾高，獲獎有幾多，最重要係身材有冇睇頭。講身材嘅話，Valentina Nappi嘅身材堪稱火辣，尤其36吋嘅美股相當吸睛。不過Natasha Nice擁有37吋美巨股，而34DD嘅巨乳更係有睇頭，呢個回合獲勝。

平分秋色

雖然三項比併中，Valentina Nappi都稍勝一籌，但其實計埋床技及高潮反應嘅話，Natasha Nice同樣勁迷人，事關佢精通各種床技，叫床聲更係銷魂，故此呢兩位嚟自歐洲嘅脫星都各具魅力，平分秋色。