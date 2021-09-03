嫌紅館唔啱Feel！區瑞強入行50年紀念騷近距離聽歌

歌手區瑞強（Albert）為紀念歌唱事業踏入50周年，將於10月假伊利沙伯體育館舉行3場《區瑞強 相識在童年 知心50載演唱會》。他接受訪問時表示這是一個傳統：「每年都會做一個演唱會，同樂迷聚聚之餘，又可以幫到一啲慈善機構，我唔會寫明慈善騷，但每次都會將部分收益撥捐畀慈善機構，都起碼做咗10年。」

邀古典樂手同台

為何不在容納人數更多的紅館開騷？他解釋說：「我從來唔去紅館搞，因為民歌要靚聲，要同觀眾好近，紅館距離太遠唔太適合，而且又難Book，要做到每年一次唔容易。」

演唱會請了多位靚聲好友作嘉賓外，他更邀得幾位出色古典樂手同台演出，他說：「有大提琴、小提琴、雙簧管、單簧管同鋼琴，唔會一大群，可以聽到每種樂器嘅精髓。」他特意為今次演唱會錄製了一首新歌：「歌名叫《陪你笑着行》，都係啱啱先做好會準備派台，主要係講同我嘅樂迷、聽眾，大家相伴咗50年嗰種感情。」

緬懷半世紀經歷

他透露正製作一系列短片，與大家緬懷過去：「每集幾分鐘，會有一隻歌，同大家分享我呢50年嘅經歷，睇返香港過去50年嘅事物。」