【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月廿八乙卯水危日

吉時：上午5時至7時、下午3時至5時、晚上7時至9時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：嫁娶、安床、理髮

忌：栽種、開井、詞訟

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、2、6、8

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座

努力討好另一半，平淡的感情生活可望升溫。

金牛座

偏財運欠佳，投資要審慎，不可貿然落注。

雙子座

忙得一頭煙，但毋須懷疑自己的工作能力。

巨蟹座

偏財運佳，投資易有進帳，灰藍色有助開運。

獅子座

閒話少說，避免捲入是非圈，傷神又嘥時間。

處女座

投資涉及風險，宜量力而為，首選穩健方案。

天秤座

自制力差，經濟上有可能出現入不敷支情況。

天蠍座

多跟不同領域的人接觸交流，有助擴闊視野。

人馬座

情緒不穩，與人交談有火藥味，容易爆衝突。

山羊座

談笑風生，易獲異性青睞，桃花正在萌芽中。

水瓶座

渾身充滿正能量，有能力為身邊人排憂解惑。

雙魚座

貴人主動伸出援手，各種問題都可迎刃而解。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）雞 易犯錯

鼠

諸事不順，心情焦躁，容易遷怒身邊人。

牛

行事謹慎，態度認真，可獲得公司器重。

虎

事業運處於強勢，惟待人態度要客氣點。

兔

主動出擊，於職場爭取表現，多勞多得。

龍

財運低迷，心不在焉，易做出錯誤決定。

蛇

桃花運超強，單身者有望嘗到戀愛滋味。

馬

對別人的言行有點過敏，容易與人爭執。

羊

心情愉快，人緣極佳，工作進展更順暢。

猴

身心狀態欠佳，做甚麼事都提不起精神。

雞

是日沖煞，勿因短暫的失意而垂頭喪氣。

狗

吉星高照，貴人助力強，做事得心應手。

豬

財運亨通，特別是偏財運，投資易獲利。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

蛇夫座是第13個星座？

其實在11月29日至12月17日出生的朋友，是人馬座還是蛇夫座？在正統的占星學裏，原來蛇夫座一直都沒有加入12星座。

早於2011年，美國太空總署（NASA）一個負責航空科技及太空科學研究的部門曾提及第13個星座蛇夫座，因大眾對占星不熟悉，很容易將天文學及占星學混淆，雖然兩者有很大關係，但始終是兩套系統，這消息在網絡一出就不斷流傳，最後演變成不同的故事。及至2016年，NASA的發言人澄清，他們是致力天文學而不是占星學的組織，所以不打算用蛇夫座來煽動任何事。這個是理解的，因為NASA的官網連接了很多不同網站，而且不是所有天文資訊都關NASA事。

古代巴比倫人將黃道分為12格，而黃道上確實有13個星群，但因為占星學中數字學也是很重要部分，就算蛇夫座早已存在於星空，但古老智慧是由12星座開始，直至現在都沒有改變。另外，黃道的其中一個分割法是由四季去計算，再劃分每個季節中有3個星座，這亦是12星座分割法中非常重要的一環。再者，就算蛇夫座加入12星座，它沒有陰陽、特質、元素，難以融入現有占星系統。

過去三千多年，行星的運行軌迹已有所移動，就算沒有蛇夫座的存在，天文學跟占星學所採用的天文數據已大有不同。