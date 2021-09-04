東方日報C1：妮歌免檢疫　余香凝孭飛英劇團隊抵港照隔離

荷里活影星妮歌潔曼（Nicole Kidman）來港拍美劇，獲政府開「綠燈」免檢開工，惹來極大爭議， 近日有英國劇組亦將在港開工拍戲，該劇組早前來港時做足防疫措施，需到酒店做足隔離；雖然同是外國劇組，待遇可謂大不同！該英劇起用大部分港人班底，余香凝、羅毓儀及楊柳青等均有份演出。

近期不少外國劇組選擇來港開工，除了奧斯卡金像影后妮歌潔曼在港拍攝美劇《Expats》外，原來曾奪Festival of Cinema NYC最佳導演獎的英國導演Bizhan Tong，亦將在港拍攝懸疑驚悚劇集《Forensic Psychologist》，劇組早前已從英國到達香港作準備，他們依足規矩在酒店隔離及做足一系列防疫工作，未如妮歌般獲港府批准，從疫情反彈的澳洲免檢疫入境香港拍劇，到埗後更被指四出購物，引起公憤，被轟造成防疫缺口！

免檢疫的妮歌參演之美劇在香港拍攝期間「周圍走」，於多個人口密集的地方包括旺角花園街、尖沙咀及西環等進行拍攝，而即將開工的英劇，則大部分都是廠景，演員近乎全是香港班底，包括產後首度復出拍劇的余香凝、憑無綫綜藝節目《好聲好戲》上位的羅毓儀、楊柳青、黃淑儀兒子徐肇平、Mr.成員黎澤恩及曾問鼎金像影后的菲籍演員姬素孔尚治（Crisel Consunji） 等，故事圍繞飾演法醫心理學家的余香凝，會見不同犯人並撰寫心理評估報告，判斷對方是否適宜上庭接受審判，故街景少之又少，大多是在辦公室或者搭建的監獄廠景。

羅毓儀楊柳青參演勁興奮

由於12集之故事大玩懸疑驚慄心理戰，劇情頗為複雜，一集已有數十頁紙對白，多位演員都正閉關背稿及為角色做準備。羅毓儀對於今次能夠拍攝英國劇集，十分高興，並說：「真係受寵若驚，好開心被選中，感覺好興奮，因為我同女主角有大量對手戲，戲份都多，角色心理又非常複雜，事前要花多啲時間去研究。」至於談到今次劇組與妮歌劇組的來港待遇有所不同，毓儀表示：「呢啲要問番劇組，我專心做好演員工作。」

該劇另一演員楊柳青直言很難得可以接觸到外國劇集團隊，所以十分期待，為了演好角色，她事前亦花了不少工夫，她說：「因為每集劇本都有成幾十頁，所以我都同啲朋友講呢排要閉關，謝絕所有活動，留喺屋企背劇本同分析角色，希望將最好一面呈現，演繹好角色需要嘅嘢。」余香凝方面，未知是否要保密的關係，對於今次拍攝英劇只回覆：「有戲傾緊，未落實。」

妮歌尖沙咀落腳 閉門拍攝

國際影星妮歌潔曼早前秘密乘私人飛機來港為劇集《Expats》開工，並於山頂月租65萬豪宅入住。她上月底連日於旺角花園街拍攝外景，期間發生不少小插曲，先是劇組被檔販投訴阻住做生意，拍通宵戲時更有警員到場了解，然後妮歌又與美籍華裔導演王子逸為演戲問題而發生齟齬，曾一度停工數天。日前劇組已轉景到尖沙咀一間5星級酒店內拍攝室內戲份，現場保安守衞森嚴，平日接載妮歌的座駕亦被拍得駛入酒店，而外圍則搭起大型藍色帳篷作劇組專用。

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