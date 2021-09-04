被捧為「第二個趙薇」　懷玉公主受情傷銷聲匿迹

內地藝人趙薇最近醜聞纏身，成為近來的新聞人物，當年憑《還珠格格》飾演小燕子一角走紅的她，令她在亞洲大紅大紫，後來更名利雙收成為無人不識的大明星，但現在因捲入一連串風波而行蹤不明。

趙薇的成名作《還珠格格》紅遍中港台，當年很多電視台都「食住條水」推出古裝宮廷劇，其中2000年推出的《懷玉公主》聲勢也有如《還珠格格》一樣，一出就成為收視冠軍，該劇由鄭家榆、孫耀威主演，雲集兩岸三地紅星，飾演「懷玉公主」的鄭家榆憑一劇爆紅，在中港台及東南亞打響了知名度，出道5年已經紅透半邊天，鄭家榆因在劇中的表現和小燕子非常像，而劇情與《還珠格格》都有點相同之處，因此被譽為第二個趙薇，及趙薇接班人！

不過後來鄭家榆的發展卻是一落千丈，後繼無力，現在直情銷聲匿迹，就算走在街上都不會有人認出，據知，這與孫耀威有很大關係，當年兩人日久生情假戲真做，不過男方對於戀情一直採取封口態度，不肯給予女友「名份」給鄭家榆，直到2001年初孫耀威突然單方面向傳媒公布兩人分手，鄭家榆幾乎患上抑鬱症。

受盡情傷的鄭家榆對事業無心戀戰，或許是被傷害得太深了，直到近年才開社交網上載照片透露近況，現年50歲的她還保持單身，而她的社交網不時上載做運動及下廚的照片，看來已經重新振作過新生活！