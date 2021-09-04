廣東美女獲陳奕迅加持！李克勤自爆冇氣唱《紅日》

歌手李克勤喺內地歌唱真人騷《中國好聲音》擔任導師，繼早前佢以跳水式評分引起熱議後，今次又因為「李克勤在西藏唱紅日唱到缺氧」而登上熱搜！

《好聲音》參賽者來自唔同地方，就連西藏歌手才旺羅布都嚟參與，雖然佢係1996年出世嘅小鮮肉，但都令克勤非常佩服！克勤話特別敬佩西藏嚟嘅歌手，因為佢喺當地演出過，但唱到缺氧：「我記得那一次我唱三首歌，第一首還沒甚麼事情，第二首開始有一點走，然後第三首我是唱《紅日》，我覺得沒事，可以繼續唱，唱三句就不行了，唱不下去，缺氧。」佢仲即場請教對方，係咪長期鍛煉會有不一樣感覺！而最後旺羅布加入咗那英戰隊。

另外，加入咗李榮浩戰隊嘅女學員于梓貝壓軸登場，原來佢曾於2017年參加《中國新歌聲》，當時獲得那英及陳奕迅（Eason）爭住搶，Eason大讚對方，話喺華人音樂流行樂壇中，好少聽到咁有律動嘅聲音！來自廣東嘅佢樣子同聲音都好甜美，唱咗首自己作嘅廣東歌《散場預演》，令克勤都拍爛手掌！網民都留言：「她的嗓子是被天使吻過的嗎？」、「為甚麼她演繹的這首粵語歌曲這麼的動聽！」