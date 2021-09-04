王祖賢執二攤成經典　聶小倩原來屬意中森明菜

由王祖賢主演的《倩女幽魂》電影系列，可以就是港產片經典中的經典，王祖賢的「聶小倩」的形象深入民心，就算她現在已經移民加國，但仍有很多粉絲關心她的近況，而每次講起王祖賢都不能不提「聶小倩」，但原來《倩女幽魂》的導演徐克，最初不是屬意王祖賢演中「聶小倩」，而是另一位當年紅透半邊天的日本女星中森明菜。

徐克戲中出現的聶小倩畫像，亦是照住中森明菜的樣子所繪畫。雖然徐克盛意拳拳邀請中森明菜參演，但最終仍是被拒絕，最後選上王祖賢，才成就經典。

中森明菜跟香港都甚有淵源，除了放棄接拍《倩女幽魂》外，最轟動的要數她跟梅艷芳及近藤真彥的三角戀。有指當年中森明菜與近藤真彥相戀，但男方到香港開演唱會時與梅姐秘密交往，面對男友出軌，中森明菜大受打擊，一度割脈輕生，及時送院才救回一命，休養足足半年。

近藤真彥除了出軌外，更在記者會上玩殘中森明菜，1989年12月，近藤真彥宣突然召開記者會，而且現場更擺放了過去宣布結婚消息才會出現的金屏風，全世界都以為他與中森明菜好事近，但當日身體還很虛弱的中森明菜一直等不到近藤真彥出現，到他姍姍來遲現身時竟然單方面宣布分手，並趁機宣傳新專輯。自此受盡情傷的中森明菜無法翻身，事業與愛情盡失，現年56歲的她仍然單身，近藤真彥也被封為「日本第一渣男」。