街舞熱潮來襲　下屆奧運登場　

街舞起源可追溯至70年代美國紐約黑人社區街頭發展的舞蹈文化，強烈的音樂配上炫目的舞步，迅速受年輕人追捧，經時日發展更衍生出不同的種類，極具觀賞性。近年除有主題電影、電視台製作街舞主題節目外，3年後法國舉行的運動盛事亦會加入霹靂舞作比賽項目，令大眾對街舞的熱情前所未有地高漲。今回請來跳舞達人為大家介紹多款年輕人喜愛的街舞，讓大家感受舞動的熱情和吸引力。

精彩街舞對決

Work It Out Dance Studio創辦人Franco曾多次到美國紐約和洛杉磯深造，2008年更曾參加當地最大型的舞蹈表演「THE CARNIVAL」，對街舞及Hip Hop文化了解甚深。他說別以為街舞只是在街上隨意擺動身體咁簡單，街舞能看到舞者對音樂和舞蹈的融合，對觀眾來說，好看的地方是即興舞蹈對決。Franco說：「舞者通常會先轉個圈（視乎舞者習慣），聽清楚音樂後再與對手交流，而這種交流可以是善意，亦可以帶有挑釁性，舞者通常都會根據音樂『出招』，利用身體各部分做出如落地轉身、側立、翻騰等高難度動作和個人技術，以表現音樂和身體的同步性。」

大熱編舞Urban Dance

街舞種類方面，大眾較為熟悉的有霹靂舞（Breaking）、機械人舞（Popping）、鎖舞（Locking）等，舞者會配合音樂和特定舞步表演，各具特色。除了即興率性的舞步，亦有集合各街舞種類，加強編排和合作元素而衍生的Urban Dance。「大約於10多年前興起的Urban Dance，注重音樂表達及透過舞蹈來呈現完美的視覺效果。當中K-Pop可算是其中一個好例子，本地也有很多表演配合Urban Dance的元素而設計。」Franco其中一名11歲學生柏麟，約3歲開始習舞，現時便最愛跳又型又Chok的K-Pop。他續說：「跳舞時團體講求合拍、多動作相當型格，好適合男仔跳。」

突出線條Jazz Funk

另一位創辦人Eva表示，除了充滿陽剛味及動感的舞蹈動作，不少女生為求突出線條美，多會學習Jazz Funk（街頭爵士舞）。這種舞蹈講求四肢靈活、柔軟，動作優美，當中又可分成兩類。其中力量型Jazz Funk，動作雖着重展現線條美，但舞者在轉身、伸展四肢和頭部移動時往往會較用力，力度較澎湃。至於性感型Jazz Funk，起舞時通常會借助櫈子一類的小道具，較多貼地動作，配合一身貼身性感舞衣和高跟鞋，舞姿緩慢中散發誘惑魅力。

3歲起可以習舞

跳舞並非成年人的專利，採訪當日就見到不少年紀輕輕的舞林高手。如8歲半的Karol，習舞只是短短4年，但跳起來有板有眼。原來最初就是一個型字，讓她興起學習街舞的念頭。她笑言學舞的最大得着，是能夠讓筋骨鬆軟，兼且可當做運動。

比Karol大5歲的Reann習舞有10年之久，不論Jazz Funk及其他類型的街舞都有涉獵。「資歷」較深的她，已經可以即場創作一小段的舞蹈來表演。她坦言好享受一邊聽音樂一邊跳舞，只要舞動起來，整個人就會放鬆又開心。Reann媽媽指女兒習舞後，無論是節奏感、平衡度和音樂感都大大提升，整個人充滿自信。對於有人指街舞動作較為劇烈，小朋友未必適宜學習，Franco就有另一番見解，認為只要對音樂敏感度夠高，3歲起就可以學習和接觸街舞。若然是專業訓練階段，一般13至16歲開始是最佳年齡，因為這時期的肌肉中度發展，適合加強訓練強度。

霹靂舞、機械舞、鎖舞點區分？

霹靂舞（Breaking）：起源於1970年代的美國紐約布朗克斯區（Bronx）街頭，亦有人叫地板舞，很多手、肩、背、頭頂作支撐或高速旋轉的地板動作，亦有跳轉等較高難度舞姿，技巧和力量兼備，能呈現舞者個人風格。

機械舞（Popping）：70年代起源於美國加州，特點是身體不同部位的肌肉和關節會突然抖動和定格，即肌肉即時收縮再放鬆產生震動，利用震動、定格、Waving、機械感覺等來表現舞蹈風格，看起來很有節奏感。

鎖舞（Locking）：起源自70年代的美國洛杉磯，重點在手臂和關節的動作，跳舞時每組動作之間會短暫停止，形成好似被鎖住的視覺效果，之後再繼續後段動作，不斷重複，動作亦較誇張。