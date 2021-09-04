直播主怒斥「不老女神」耍大牌　全城緝兇疑似係佢？

藝人北上做直播帶貨賺錢，已經成為港星嘅指定動作，點知前日（2日）就有一位直播主兼網紅劉杰銘開Live，大鬧有位香港「不老女神」耍大牌，佢提到當日原本要去同明星做直播心情激動，點知臨時被取消工作，仲被該明星指責佢唔識規矩，令佢相當委屈！

劉杰銘嬲爆表示當時直播到一半，女藝人突然同佢講：「不好意思，我走了。」令現場眾人呆晒，後來女星仲嗌劉杰銘入休息室訓話：「你懂不懂規矩？你說話這麼難聽，你一上來你就衛生巾、衛生巾，你說話說這麼難聽！」更不滿劉杰銘稱佢做「不老女神」：「你可以叫我的名字，為甚麼要叫我不老女神？」之後對方就講一堆佢聽唔明嘅廣東話。

劉杰銘就爆Seed指主辦方要賣嘅第一件產品就係衛生巾，事前大家亦已經收到主辦方產品列表通知，而女藝人亦有同佢對過稿，而「不老女神」就係今次活動主題，網友就係要打出「不老女神」4隻字先可以參加抽獎。劉杰銘續指覺得委屈嘅原因係，佢明明做足功課、試用，卻被女藝人喺唔了解流程、唔了解狀況下換走佢，仲指責佢唔識規矩。惟事後佢已將該直播Del走。

而網友亦根據佢提供嘅「香港女星」、「不老女神」等字眼「緝兇」，的確發現當晚有位女藝人曾開直播半小時後，就中斷Live，再隔半個鐘之後就重新開直播間賣貨。