盤點最高身價韓星　全智賢齋拍廣告袋1.1億稱冠

韓國節目《演中Live》昨日披露頂級身價的藝人排行榜，下月滿40歲的靚媽全智賢高踞No.1，節目指她接拍神劇《來自星星的你》及《藍海傳說》每集劇酬約67萬港元，廣告代言費1年約670萬港元，現時有16個廣告在手，推斷她今年單是接拍廣告收益便高達1.1億港元以上，冠絕韓星！

屈居第2位的金秀賢退伍後主演韓劇《雖然是精神病但沒關係》每集劇酬高達134萬港元，據悉他下部劇集的酬勞已漲至336萬港元1集，推斷他今年的演出費便高達8,753萬港元。此外，「國民MC」劉在石排第3位，據悉他主持節目的出場費，每集酬金由6.7萬至10萬港元，演出收費電視台節目每集叫價13.4萬至16.8萬港元，由他剛入行至今，身價已狂漲235倍，其廣告代言費1年約400至540萬港元，推斷他今年的演出費便高達6,730萬港元。

神劇《太陽的後裔》男神宋仲基排第4位，他接拍《太陽》每集酬金約40.4萬港元，早前主演劇集《黑道律師文森佐》更增至134萬港元1集，估計他今年便穩袋5,390萬港元以上。

此外，早前主演韓劇《Mouse》的男星李昇基以4,710萬港元演出費排第5位；名嘴主持申東燁以3,370萬港元排第6位。至於宋慧喬拍廣告1年代言費約600萬港元，估計她今年齋拍廣告便穩袋逾2,690萬港元，進佔第7位。