威尼斯電影節　姬絲汀新造型現身首映狂chok甫

《吸血新世紀》（Twilight）美國同志女星姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）平時出名cool爆不苟言笑，不過昨日下午她出席新片《Spencer》於《威尼斯電影節》首映禮時卻一反常態，笑容滿面之餘亦在傳媒面前擺出不同趣怪表演動作！

以一頭金色曲髮新look現身的姬絲汀穿上湖水綠的吊帶衫出席，在紅地氈上她狂chok甫士任由攝影記者拍照。期間她更與導演Pablo Larrain於紅地氈上排排坐，十分搞笑！影片播映後，觀眾反應好吹口哨以及歡呼，並起立拍掌3分鐘。搞到姬絲汀感動落淚與導演擁抱。

而記者會上，姬絲汀有提及在片中飾演戴妃的感受。她笑說：「拍呢部電影時，我從肉體上獲得嘅樂趣比任何事情都多。我感覺更自由、更有活力，甚至感覺到自己高咗。」

除了姬絲汀新作於威尼斯登場之外，美國女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）主演的新作《The Lost Daughter》，昨晚亦於當地舉行全球首映。而美國男星積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）亦有到場親身支持執導該片的影星家姐瑪姬佳蘭賀（Maggie Gyllenhaal）。同片的奧斯卡金像影后Olivia Colman亦有出席。而瑪姬於記者會上表示好樂意搵埋細佬阿積主演她執導的電影。