下周結局！《Penthouse 3》用慘劇新聞片段捱轟

將於下周結局的韓劇《Penthouse 3》昨晚播出第13集，劇情發展至嚴基俊趁李智雅與朴殷碩在Hera Palace訂婚當天，在會場放置炸彈，他最終被李智雅開槍射傷，並由頂樓墮下身亡，但臨終開啟炸彈引爆器。劇中新聞報道Hera Palace被炸藥催毀的場面時，製作組竟然用了今年6月9日SBS電視台報道韓國光州發生遷拆大樓倒塌的事故畫面，因而惹起爭議，有網民不滿劇集用跟劇情完全沒有關係的慘劇現場畫面。電視台亦因不當使用資料性的畫面，而將第13集下架，觀眾未能收看重播。

至於今集劇情發展至金素妍根本沒有吃到女兒暗中給她的藥物，而是假扮早期老人癡呆症來逃避法律制裁，之後她被警察追至懸崖時，更將李智雅推落懸崖。至於金素妍的前夫尹鐘焄上集為救Eugene女兒金賢秀而碌落樓梯昏迷，他甦醒後卻已失明，最終更被金素妍推落樓慘死，臨終前表示真心愛過Eugene。下集預告見到李智雅以短髮Look再登場；金素妍則在法庭上被女兒指證罪行，至於飾演嚴基俊兒子的金永大與Eugene女兒金賢秀情深一吻。