泳兒Cheronna齊撐鍾舒漫！王君馨插陳潔玲：請學識尊重人

歌手鍾舒漫（Sherman）同前港姐陳潔玲嘅生意糾紛尋日（3日）進行裁決，Sherman獲判勝訴。Sherman喺庭外受訪時，陳潔玲突然「亂入」最終更騎劫個訪問。事後，Sherman細妹鍾舒祺喺社交網出Post斥對方冇禮貌：「你鍾意講我哋畀你講，但係唔好郁手郁腳，你仲要推開我家姐，就係為咗攞個鏡頭，真係好冇禮貌，唔該你以後唔好再掂我家姐！」

而Sherman一班圈中好友都留言，包括Super Girl嘅Cheronna：「我覺得同佢講都嘥氣，因為佢嘅思維係冇人理解到。」泳兒話：「推開人哋好肉酸呀 omg😱，跟住講對唔住就當冇事發生過😵‍💫😵‍💫」江伊晴就表示：「So funny（同10個笑到喊Emoji）」而好姊妹王君馨都睇唔過眼：「講道歉之前請學識尊重人先！😅😅😅 Actions speak louder than words 😒 #咁鍾意做訪問自己約專訪啦」，之後再喺限時動態發文：「真係估你唔到喎，乜道歉係咁嘅咩？And Don't touch my sister」更加咗5個嬲爆Emoji！

另一邊廂，有網民喺陳潔玲社交網洗版，圍插佢「基本禮貌都不懂」、「上位唔係咁」、「欣賞你面皮夠厚☺️」，亦有人叫佢「下次記得排隊做訪問🤣🤣」，佢就以「好」及一個笑到喊Emoji回應！