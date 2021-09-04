《尚氣》票房狂收！陳法拉因乜搞到「尚氣」劉思慕瘋狂尖叫？

首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）前日正式開畫，而在片中飾演「尚氣母親」的陳法拉受訪時大爆「尚氣」劉思慕（Simu）在片場的「瘀事」！

法拉受訪時表示一眾演員拍攝前都要接受不同的訓練，而她就接受了許多太極的訓練，同時她們亦接受拉筋等訓練。而她表示最喜歡那部分就是每周完結都可以做按摩，因為每周完結時她們都全身酸痛。她大爆Simu每次做拉筋時都會狂尖叫，她說：「我通常都會自願協助Simu拉筋，因為最初時佢身體唔係咁有彈性。我哋嘗試推佢隻腳同推佢個背，而佢就會喺度尖叫。我好享受睇佢咁樣。」除了Simu之外，法拉亦在訪問中提及片中「老公」梁朝偉。她笑言偉仔太有吸引力冇可能唔愛上他，而自己亦感到好幸運可以與他合作。

另方面，《尚》前日於香港率先上映，結果開畫單日勁收318萬。成為香港開畫日票房冠軍之外，更創下今年周四開畫日最高票房紀錄以及有史以來9月份的最高開畫日票房紀錄！而昨日開畫的北美前晚舉行優先場，結果勁收880萬美元，成為疫情以來最高優先場票房第2位。僅次於漫威的《黑寡婦》（Black Widow）。有傳媒睇好《尚》開畫3日票房將高達5,000萬美元！

《尚》北美開畫，繼「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）之後，「Marvel隊長」貝兒娜森（Brie Larson）昨日亦於社交網貼Simu照片，並留言歡迎他加入MCU（漫威電影宇宙）。而Simu亦有回應：「多謝阿Cap」。