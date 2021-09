《尚氣》票房狂收！陳法拉因乜搞到「尚氣」劉思慕瘋狂尖叫？

首部華人超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)前日正式開畫,而在片中飾演「尚氣母親」的陳法拉受訪時大爆「尚氣」劉思慕(Simu)在片場的「瘀事」!

法拉受訪時表示一眾演員拍攝前都要接受不同的訓練,而她就接受了許多太極的訓練,同時她們亦接受拉筋等訓練。而她表示最喜歡那部分就是每周完結都可以做按摩,因為每周完結時她們都全身酸痛。她大爆Simu每次做拉筋時都會狂尖叫,她說:「我通常都會自願協助Simu拉筋,因為最初時佢身體唔係咁有彈性。我哋嘗試推佢隻腳同推佢個背,而佢就會喺度尖叫。我好享受睇佢咁樣。」除了Simu之外,法拉亦在訪問中提及片中「老公」梁朝偉。她笑言偉仔太有吸引力冇可能唔愛上他,而自己亦感到好幸運可以與他合作。

另方面,《尚》前日於香港率先上映,結果開畫單日勁收318萬。成為香港開畫日票房冠軍之外,更創下今年周四開畫日最高票房紀錄以及有史以來9月份的最高開畫日票房紀錄!而昨日開畫的北美前晚舉行優先場,結果勁收880萬美元,成為疫情以來最高優先場票房第2位。僅次於漫威的《黑寡婦》(Black Widow)。有傳媒睇好《尚》開畫3日票房將高達5,000萬美元!

《尚》北美開畫,繼「雷神」基斯漢斯禾夫(Chris Hemsworth)之後,「Marvel隊長」貝兒娜森(Brie Larson)昨日亦於社交網貼Simu照片,並留言歡迎他加入MCU(漫威電影宇宙)。而Simu亦有回應:「多謝阿Cap」。