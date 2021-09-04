時興Crossover　好食又夠潮

創作本來就是天馬行空的幻想，無固定的框框局限，為了加強吸引力和號召力，不同品牌往往會合作來Crossover，利用雙方的優點推出新品或配搭以擦出火花，餐廳和餐廳之間的合作，固然為客人帶來連場美食，部分餐廳選用不同的飲食品牌作配搭，也能推出令人耳目一新的組合，除此之外，部分潮牌如美妝、卡通人物等亦不時加盟，餐廳吸取靈感再設計限定新菜單，讓人驚喜連連。

時尚品牌加持

可愛萌兔

很多女士見到毛茸茸的兔子，都會即時大叫好得意呀！尖沙咀的Pound & Roll由現時至11月27日和卡通人物Miffy合作推出限定Cafe，當中有很多可愛的甜點和蛋糕會加上兔子的造型，包括招牌的柚子紅茶味的慕斯卷蛋、藍莓杏菠蘿啫喱打造的Miffy in the Rain、抹茶杧果口味的MiFFY Loves Flowers等，女士們聚會則可選甜點三架下午茶。另外還有鹹吃的芝士海鮮雜錦火鍋和多款特飲，每一款都好適合打卡。

矜貴白鑽

被喻為泥中白鑽的白松露，芳香矜貴，一向是餐桌中的主角，除了用來吃，還可以外敷。品牌fresh以意大利Alba白松露成分推出全新的修復面膜，與此同時，品牌和精品餅店Date by TATE合作推出2人份的白鑽松露糕餅禮盒，當中包括白松露野花蜜糖、白松露費蘭雪蛋糕、焙茶費蘭雪蛋糕及白松露梨子香草蛋糕等，每道美食都將白松露氣息發揮得淋漓盡致。9月起，客人只要選購指定金額的品牌古源修護系列，即可獲贈白鑽松露糕餅禮盒，並於9月底至10月初指定日子送抵府上，讓你內服外敷。

紅粉緋緋

除了有愛情滋潤或健康身體打造紅粉緋緋的臉色，適時打扮亦有幫助。彩妝品牌Givenchy由現時至9月30日和中環時尚天台餐廳 Popinjays合作，以品牌新出粉紅色調的修護唇膏、高級訂製稜鏡胭脂及傾城淡香水作靈感，推出紅粉緋揚夏午茶。整個下午茶以粉紅色作主題，包括有番茄蟹肉撻、煙三文魚多士，加入品牌粉紅標誌的黑加侖子白森林蛋糕，以及清甜的白桃忌廉杯、玫瑰雲呢拿閃電泡芙和紅莓金磚蛋糕等，惠顧的客人會得到品牌套裝，吃完下午茶後還可以為自己妝扮一番。

時尚輕食禮盒

本地精品咖啡店Between Coffee與時尚品牌NET-A-PORTER合作，由即日起至9月26日期間，推出「NET GOES GREEN」輕食禮盒（於大館限定店及時尚品牌網上平台發售）。禮盒創作靈感源於時尚品牌旗下的NET SUSTAIN平台九大準則，並以本地種植女純素食材入饌製作，主食有本地種植的番薯和羽衣甘藍的吉列植物肉三文治，配以日式唐辛子粉蛋黃醬及木炭麵包、甜品是本地豆腐混合奶油芝士而成的素食撻，並綴以白朱古力糖霜裝飾；飲品則可以從芝麻椰子奶及直接貿易咖啡兩個招牌選項任揀一，食住為持續環保盡一分力。

IG插畫

日本超人氣插畫家河尻圭吾Keigo最近就與集文化消閒於一身的Artzbrew合作，於9月8日起至11月30日期間，開設Keigo Open House@Artzbrew，集「喜感生活館 × お食事処 × 専門販売店」。全館設5大主題區域、逾10個打卡靚位、神秘互動裝置、専門販賣店及Keigo特色料理等。一系列Keigo主題咖啡包括樹懶、熊貓、兔仔等，仲有造型主題三文治餐、漢堡餐及意大利芝士蛋糕甜品等，齊齊於「お食事処」等大家；現時購票還有折扣優惠，粉絲可別錯過！

開懷暢飲

下火涼茶

偶然吃得多煎炸食物，路過涼茶店都會飲杯涼茶清熱解毒，炸雞連鎖店KFC就和鴻福堂合作，推出下火茶，這瓶下火茶以選用11款香料秘製的炸雞作靈感，同樣用11款材料包括蘋果、苦瓜乾、麥冬、薏米、白茅根、菊花、蕎麥、玉竹、百合、桑葉、金銀花製作，入口清甜、清熱降火，除了可點單外，還和炸雞等拼湊推出套餐，邊品嘗炸雞邊飲下火茶，不用怕熱氣。

無酒精雞尾酒

細意打造和配搭的雞尾酒，很容易讓人添上醉意，自問不勝酒力的話，不妨選擇無酒精系列。香港麗思卡爾頓酒店酒吧Ozone和無酒精烈酒品牌Lyre‘s和合作，以五大元素作主題推出「Zero-Proof Five Elements」無酒精雞尾酒。Fire選用甜橙酒加杧果蜜、接骨木花味糖漿、青檸汁和鳥眼辣椒香料調配，辛香無比。Metal選用倫敦乾氈酒配橙、柑橘和茉莉花康普茶，清新芬芳。另外還有酸爽開胃的Water、富果香和奶香的Earth，以及加入松露精華的Wood。除了單點外，客人亦可配「Five Elements」鹹點下午茶一起品嘗，喝多兩口都不怕醉。

加倍滋味

八手聯乘

很多餐廳為了吸引客人，不時攪攪新意思，除了因應季節或食材推出新菜色，廚師們也會互相交流，好像尖沙咀的COBO HOUSE除推出全新的Italian × Asian一周年菜單，還和意大利高級餐廳LucAle的2位主廚聯乘，於9月24日至26日推出八手意大利菜單，兩間餐廳的4位主廚分別為設計4款菜式，當中包括無花果魚子青醬薄片麵包、日本鱈場蟹墨魚汁意大利雲吞和港式檸檬茶巴巴蛋糕配布拉塔芝士雪糕等，帶來富創意的新口味。

甜美醒神

無論早餐、下午茶或配甜點，很多人都喜歡來一杯咖啡，醒神消滯。由現時至9月30日，Häagen-Dazs和咖啡店Beans Cafe合作推出限定咖啡雪糕系列餐單，店子以Barista Collection作靈感設計出岩鹽焦糖泡沫咖啡特飲和朱古力蛋糕咖啡冰雪特飲，每款特飲還會配上同味的甜筒，令咖啡口味更突出。除此之外，店子招牌甜品GAT還會配上品牌雲呢拿雪糕，提升品味過程。

威士忌配朱古力

醇厚風格的威士忌，除了獨酎，揀啱食材拼配可增加風味。Johnnie Walker和法國甜點品牌Pierre Hermé Paris聯乘，推出Haute Couture高級訂製朱古力禮盒，當中的蕎麥果仁黑朱古力「Azure」，外層薄脆配幼滑軟心，吃一口朱古力再呷一口威士忌，麥芽和辛辣氣息配上朱古力和蕎麥果仁脆粒，層次豐富。由現時至10月10日，客人於指定地點選擇品牌系列產品滿特定價錢，，即可換取朱古力禮盒，數量有限，換完即止。