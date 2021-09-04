KIA Sonet　平得「喜」

淨車重僅1,170kg的全新Sonet，擁有全鋼一體車身結構，當中超過3分之2車身更是以高強度鋼材製成，車身輕巧之餘又堅固。 (胡振文攝)

繼Stonic之後，起亞(KIA)再有小型SUV新成員抵港，為車迷帶來再多一個選擇。全新Sonet定位在Stonic之上，由乘坐空間、載物量再到內裝配置，都稍高於Stonic，自然再被睇高一線。

全新Sonet的抵港，好快就製造了兩個話題：一是此車由設計到生產都是在有望由全球第5大擠身至全球第3大汽車市場的印度。印度是近年全球各大企業爭相進入的新興巿場，已有不少日、韓及歐美汽車品牌都紛紛在印度設廠，可預見往後將會有更多不同品牌的車型都會「Made in India」。對KIA來說，Sonet的輸港正好一試香港巿場水溫。第2個話題當然是實用抵揸，作為日常代步的小型SUV無疑是經濟實惠之選。車價18萬有找，仲平過Stonic，車載標準配備亦唔齋，而且仲有超出預期的驚喜添！

規格表

車型：五門五座位SUV

引擎：直四MPI自然吸氣

容積：1,497c.c.

最大馬力：115.2ps/6,300rpm

最大扭力：143.8Nm/4,500rpm

驅動：前置引擎、前輪驅動

傳動：IVT智能無段變速

懸掛：（前）麥花臣、（後）扭力桿

制動：（前）實心碟 、（後）鼓式

車身體積：4,120×1,790×1,646mm（長×闊×高）

查詢電話：2760 9933（KIA Motors HK）