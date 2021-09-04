拍劇麻醉自己　李佳芯重生：最壞嘅時間經已過去！

藝人李佳芯、馮盈盈、麥美恩和簡淑兒等，今午（4日）現身荃灣，宣傳無綫劇集《智能愛人》結局篇，場面熱鬧。問李佳芯劇集已到大結局，可有不捨感覺？她坦言：「作為演員都要經歷㗎啦，最緊要享受拍攝過程。（拍呢套劇嘅時候正值分手，感觸良多？）演員要感受生活，嗰段時間反而將心思放晒喺工作，好彩扮演機械人要比較理智。（煞科先感到唔開心？）咁即使係朋友，識咗咁多年，都一定需要時間適應，依家我好OK，總之最壞嘅時間經已過咗。」

至於不時盛傳被富商追求，她說：「做朋友唔會知道對方有冇錢，但相信冇報道咁誇張，但我暫時冇諗過再拍拖。」至於即將與馬德鐘拍喜劇，她說：「劇本仲喺度研究中，本來話10月開嘅，依家相信要去到11月先拍。（話《聲夢》黃奕斌加入，同你發展姐弟戀。）係有個後生仔嘅角色，其他未好清楚。（現實生活中接受到年齡相距咁大嘅戀愛？）我比較注重精神交流，唔會被年齡限制，不過咁耐以來未試過同細個自己嘅人拍拖。依家我出去開會，好多合作夥伴都細過我，發覺佢哋嘅思維好成熟，起碼唔似我20幾歲嘅時候，仲係一舊飯咁。」