本日日本：特色皮製產品　必搶西瓜專用皮袋　

皮革一向是高級材料的代表，應用上有很大的發揮空間，只要多花心思，往往有意想不到的產品誕生！例如日本手工皮革專門店「土屋鞄製造所」去年炮製了一個非賣品的西瓜專用皮袋Suika Bag，獨特的線條設計令此袋在社交媒體曝光後即成為熱話，徇眾要求下更終於作公開發售！另外，近期亦分別有皮製明信片及將棋登場，帶來不一樣的皮革驚喜。

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限量21個 罕有精緻

以「享受運送」為概念而開發的Suika Bag，由約60件部件組合而成，賣點係外觀呈現球體的優美形狀，加上縫口十分少，感覺既時尚又手工細緻。袋內可放入直徑約24cm的大西瓜，為了令西瓜不會掉落，袋的開口直徑比西瓜的要小，並且共有8個鈕扣作調校，確保能放能Hold。袋的外層及把手採用意大利頂級牛皮Vaqueta Milling Leather製造，袋底由多枚經裁剪的皮革縫製而成。此袋售價高達¥110,000（約HK$7,810），而且今年只推出21個，官方網店已售罄，現時只可於品牌的門市碰碰運氣，或等明年的新貨了。

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皮革明信片 加料送禮

一般明信片都是紙製的，若想給收件人更多驚喜的話，可以考慮日本皮包及飾物品牌MOTHERHOUSE剛推出的皮革明信片！該款明信片使用山羊皮及牛皮製造，沒有特別花紋或圖案，只有蒼海、紫陽花、櫻花、春花及萌黃5款日本傳統顏色供選擇，你可以使用一般原子筆或油性筆寫上訊息，與此同時此明信片附有拉鏈小袋，可以順道放入小禮物，收件人必定感到驚喜，之後也可用來當卡片套使用，不會浪費。每張售¥3,300（約HK$234）。

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便攜將棋 工藝結晶

將棋是一種日本傳統的棋藝，通常棋子及棋盤均由木製成。一向擅長透過遊戲、運動和藝術來呈現皮具魅力的日本品牌「創悅」最近推出的將棋Tote Bag Set，便一反傳統用皮革製成整套將棋，方便攜帶！套裝包括有棋盤、棋子、收納袋及Tote Bag，全以日本牛皮製造，經過植鞣的處理，愈用色澤會愈鮮艷。 當中的棋子是職人用牛皮逐層鋪製而成，並經過拋光程序，看上去就像木製品，棋上的字體則用激光刻成，每個步驟都很考功夫。而Tote Bag設計簡約有型，可作一般使用。售¥198,000（約HK$14,058）。