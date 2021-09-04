港姐︱施茉莉足迹遍天下　精通5國語言

《2021香港小姐競選》決賽將於9月12日舉行，今屆入圍佳麗中有唔少高學歷，甚至是「學霸」，其實（12）葉靖儀（Michelle）及懂5國語言的（19）施茉莉的實力也不容忽視。

性格好動的Michelle勁弗，勤做Gym鍛煉出人魚線：「我做咗Gym都兩至三年，呢半年好勤力，因為要備戰（港姐），除咗做GYM，我又有玩空中呼拉圈，雖然好痛同會瘀晒，但可以練到手臂同背部嘅力；我又鍾意行山親近大自然。」雖然年紀輕輕，但她擁有5年兼職模特兒經驗，拍過好多唔同品種的廣告，也曾代表藝術水晶腕錶品牌，於墨西哥城及紐約行Catwalk。

至於施茉莉（Jasmin）雖然只有18歲，因爸爸職業關係，Jasmin小時候經常要搬去不同國家或城市居住，包括：倫敦、巴黎、米蘭、吉隆坡、海牙及多哈等，近年則定居香港。她笑言自己的語言天分也可能是因此而來：「我住咗荷蘭5年，所以識講荷蘭話，咁學校又學咗好多年西班牙文，我爸爸係德國人，所以要學德文，廣東話就我媽要我學。」談到學外語心得，她說：「你只係寫同睇係唔夠嘅，最好識多啲外國朋友，多啲講多啲傾偈。」

她在準決賽時因獻唱了女高音而令人留下深刻印象的，原來已考獲8級鋼琴的她，6歲時亦曾學習跆拳道，小時候就參加大量學校活動及比賽，而2019年曾前往新加坡參加海牙國際模擬聯合國會議。