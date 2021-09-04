快上代25%！電競神器再挑機

電競手機市場近來由ASUS與黑鯊兩間廠商分庭抗禮，尤以前者最積極，更新頻度極高。近日又帶來ROG Phone 5s及ROG Phone 5s Pro兩部新機，定位為同系最頂級，兩者均升級採用目前最頂級的Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G 處理器，效能較上代提升25%，並將記憶體分別加大至16GB及18GB之多，即使多工作業下仍能流暢打機。

新系列另一「升呢」位是把6.78吋屏幕的觸控取樣率由300Hz加快至360Hz，加上原來的144Hz刷新率，篤芒更順更流暢。針對打機的配套還包括超音波觸控鍵、可強化遊戲音效的音訊調校軟體AudioWizard，以及6,000mAh 65W快充大電池等。ROG Phone 5s Pro背蓋上更設有隱藏式後置觸控鍵，提供擴充指令，操控方法更靈活多變。

全系列現已上市，隨機附送「空氣動力風扇5」及「Aero 專屬保護殼」。

<同場加映>

漫威MMORPG新作登場

有電競神器都要有遊戲玩方能發揮性能，一於用來玩最近上線的《MARVEL未來革命》，它是漫威首款MMORPG手遊，玩家可從鐵甲奇俠、美國隊長、蜘蛛俠等8個角中挑選一個進入遊戲，再與其他玩家必並肩合作，抵擋來自反派的攻擊。遊戲現已於App Store與Play商店上架。