一餐3粒提子︱蔡少芬曾食極端減肥餐：簡直想死！

減肥變瘦是現今女生終身學習的課題，在最新一集《請吃飯的姐姐》中，「港普F4」蔡少芬（Ada）、朱茵、陳法蓉和洪欣得到黃曉明「專屬」廚師孟令超的指導，獲得不少鮮為人知的健康減肥方法，令她們大開眼界。身形看似從未胖過的蔡少芬，在節目中大爆曾試過用極端方法變瘦，她謂：「我之前跟梁朝偉一齊拍戲，因為那時候剛巧去旅行，就1天吃4頓，結果發胖了，跟着我就吃減肥餐，那個減肥餐是吃3顆提子，我實在餓得有點抖，打電話給我的經理人，問他能不能再給我吃多一顆葡萄，說我真的好餓，他說不可以，因為那個減肥餐就是這樣。」

聽罷蔡少芬的經歷後，其他姐姐露出一臉難以置信。陳法蓉心痛地問好友：「你為甚麼要打電話去問？」洪欣亦說：「我是你的話就偷吃，多加一、兩顆。」蔡少芬即擰頭說：「不行，你偷吃了一顆，晚上那一餐就沒有一顆葡萄了。其實我想說減肥餐那個東西，真是讓人活不過去。我那時候吃完之後，真的覺得自己根本沒有吃過東西，有要『死』的那種感覺。」

除了談減肥，亦有請來一位麵舞表演師閻錦超，教姐姐們邊整刀削麵邊跳舞表演。在學習跳舞的過程中，眾人雖然是初哥，但跳起上來依然有板有眼，此時，蔡少芬提議分組進行PK賽，她與洪欣一組，而朱茵則與陳法蓉一組，結果在老公黃貫中所唱的《不再猶豫》做配樂「加持」下，朱茵一組獲勝。至於輸家蔡少芬和洪欣除了要為客人煮油潑麵外，事後更要清洗全部食客的碗碟，十分慘情。