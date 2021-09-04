升呢做J2創意總監！C君講明唔會益陸永

榮升無綫J2台創意總監的C君（鄭詩君）今日（4日）現身綜藝節目《思家大戰》錄影，他透露新工只返了3日，未有好重要任務，笑言返第2日已忘記帶員工卡，因20年無返過寫字樓朝9晚5工，表示老婆最開心，因為他要早睡早起身體變得健康。

J2綜藝節目《#後生仔傾吓偈》將會結束，C君表示與他無關，他說：「係啲後生仔好多嘢做，又拍劇又做騷，係佢哋褶埋自己，公司安排好多嘢畀佢哋做。」問到其創作的頭炮，他說：「我負責度橋，唔係諗一樣嘢，真係自己度嘅，最快明年。」他希望J2台有點不同，但不會大改變，會慢慢調較，專長古靈精怪，揚言叫他搞台慶也不懂。

吸納不同藝人做J2

曾志偉曾表示ViuTV只可同J2比較，是否定ViuTV為對手作目標，C君表示不知道公司有甚麽目標，也不知是否目標：「我冇壓力，反而其他營運緊嘅好大壓力，對收視唔大壓力，唔係要達到乜嘢目標。」他直言志偉找他時，他覺得有趣可以一試，公司無跟他定下年期，反而自己有給予自己年期，他透露會吸納不同藝人做J2，包括港姐和聲夢成員也有可能。

問他為何不益自己友陸永？他說：「特別唔益佢，佢漏低我太耐，組合農夫音樂會繼續，但音樂以外幕前可能少咗，我哋最想做音樂。」以往拍鄭裕玲節目，經常被指是「垃圾」，現在可有令對方改觀？他說：「如果係古時，我做國皇，佢都覺得我係垃圾。」