【是日通勝】（一點居士）

辛丑年七月廿九丙辰土成日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：嫁娶、開業、安床

忌：修廚、作灶、鑽孔

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：5、7、9、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座

接受事物的能力上升，能管理好自己的時間。

金牛座

經濟上有捉襟見肘的情況，是時候節約開支！

雙子座

不妨提出自己的想法，今天易獲得別人接納。

巨蟹座

工作上得到合作夥伴提醒，可從錯誤中學習。

獅子座

加強與夥伴的溝通，再難的問題都可以解決。

處女座

投資要多聽身邊人意見，切勿貪圖蠅頭小利。

天秤座

心境平和，不管做甚麼事都表現得胸有成竹。

天蠍座

聽到小道消息勿周圍唱，以免無意中得罪人。

人馬座

行事要顧全大局，不按常理出牌易惹人厭惡。

山羊座

不要太自我中心，宜站在團隊角度思考問題。

水瓶座

被外界滋擾，無法沉住氣，工作上容易犯錯。

雙魚座

事業運上升，有利求職、見工，易獲得取錄。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）虎 事業旺

（跌）狗 困難多

鼠

敏感多疑，不接受別人意見，有礙工作！

牛

人際關係欠佳，容易與身邊人發生口角。

虎

事業運上升，放膽表現自己可出人頭地。

兔

頭腦清醒，心態正面，不會被難題考起。

龍

運氣好，遇貴人，求財有機會如願以償。

蛇

對金錢的觸角敏銳，易在投資市場獲利。

馬

財運上升，克服工作難題將獲理想回報。

羊

貴人運強，生活上會有意想不到的驚喜。

猴

話頭醒尾，行動力強，工作表現受肯定。

雞

偏財旺，投資易採取刀仔鋸大樹的策略。

狗

是日沖煞，困難多多，信心受極大打擊。

豬

精力充沛，自信心十足，人氣不斷上升。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

家居篇：慳飲慳食 始終與財無緣？

漏財顧名思義就是指一個人無論賺錢能力幾強都好，總是存不住錢，花錢如流水，就算明明慳飲慳食，依然聚不到財。正所謂賺錢容易守財難，今天就來了解一下導致漏財的壞習慣。

1.抖腿

正所謂樹搖葉落，人搖福薄。抖腿是一種破敗之相，無論是男生或女生，一坐下就開始抖腿或者聳肩，你可能覺得輕鬆舒服，殊不知你的福氣和運氣都會被你趕走呢！

2.零錢亂放

人們生活水平的提高，對於零錢有時會周圍亂放。跟其他物品放在一起，對零錢不夠重視，不注重自己的勞動成果，長此下去，漏財是必然現象。建議把錢財裝在錢包，或一個合適位置，久而久之，你的財富會慢慢聚起來。

3.家中雜物多

無論辦公室抑或家居，不經常整理的話，就會導致雜物堆積如山，容易嚇怕財神。無論何時都不建議將客廳或辦公室的角落堆滿東西。這個財氣是多方面的，如果一個地方的東西太多，氣場不流通，財氣也就不旺了，但需要注意，不能太過通透，以免留不住財！