《春光乍洩》內幕！梁朝偉原來唔係做張國榮戀人

影帝梁朝偉喺剛上映嘅Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)飾演反派「文武」,佢嘅型爆造型加上影帝級演技,大獲好評。連日嚟忙於為新戲宣傳嘅佢,接受外國媒體訪問時,提到佢同導演王家衛合作嘅7部電影,大爆當中鮮為人知嘅秘聞!

其中於1997年上映嘅《春光乍洩》,梁朝偉同張國榮飾演同志情人黎耀輝同何寶榮,譜出一段刻骨銘心嘅關係,成為經典!不過梁朝偉話本來佢唔係演同性戀,而係演張國榮同志情人嘅兒子,劇情本來安排梁朝偉因爸爸離世,佢去到阿根廷處理後事,先知道爸爸嘅同志戀情!但係拍咗1個多星期之後,王家衛提出改劇本,由梁朝偉改演同志會比較好,於是當時留咗長頭髮嘅梁朝偉,就剪短咗頭髮演黎耀輝,轉變成後來電影裏面睇到嘅故事。梁朝偉指王家衛拍片模式通常會拍咗一陣之後,就會有新想法而改動劇本,梁朝偉話已經習慣咗跟住對方唔受框架限制嘅創作方式。

《2046》最好戲

至於梁朝偉同王家衛合作嘅7部電影中,覺得邊部先係好演技呢?梁朝偉就話王家衛最鍾意佢喺《2046》嘅演出,由於梁朝偉喺《花樣年華》同《2046》個角色都係演周慕雲,所以佢自己提出加上鬍鬚嘅造型,想藉此同相關延續嘅前作《花樣年華》有所唔同,但係一開始王家衛就覺得應該唔需要,但最終接受梁朝偉嘅提議,後來先發現效果非常好。