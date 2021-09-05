自嘲「超女」需要愛！羅敏莊開騷同黎瑞恩相擁大喊

歌手羅敏莊（Mimi）相隔9年再踏舞台，在九展一連兩晚舉行演唱會，昨晚是（4日）頭場，歌手黑妹、葉童、劉雅麗與媽咪前來睇騷，開場時Mimi穿了一身紅噹噹披肩出場連唱兩首歌《心軟》及《一生也在等》，遭好友李志剛寸「唱人哋啲歌，都冇人識」，Mimi愕然地說：「係我嘅歌，冇人識咩？」李志剛之後走上台要向Mimi挑機唱歌，及鬥除衫，李志剛脫下外套，僅穿網衫晒六舊腹肌，被Mimi質疑真定假。Mimi唱《領悟》時，唱到流眼淚。之後李志剛「請槍」，找來蝦頭唱《擋不住的風情》成功拉分，蝦頭唱到跪地擘腳，極其投入。

Mimi說自己由少女變中女，她說：「我係『超女』，係超齡嘅女，但超女仲想要愛，留意吓超女會煲韓劇，去碼頭睇MIRROR，去Anson Lo廣告牌影合照，就知幾需要愛，自己都會幻想吓愛情。」黎瑞恩（小恩子）接着上台說：「超女點止你一個，仲有我，超重的女。」Mimi讚小恩子是難得好姊妹，好媽媽，最好的人，遇上小恩子是上世做了很多好事，之後2人攬着喊，合唱一度哽咽至唱不下去。

輸到嘉賓黃翊出場，Mimi與對方重演梅艷芳和羅文合唱《蔓珠莎華》，Mimi笑言也覺得好無聊，但好想做。之後他們大唱阿梅和張國榮的串燒歌。壓軸嘉賓是音樂人伍仲衡，最後encore環節，羅敏莊換上心口開窿晚裝，大晒心形胸，唱罷《感情到老》完騷。