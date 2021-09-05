【回憶返晒嚟！】Miki驚喜現身　鄧麗欣感動落淚

人氣男團MIRROR成員Anson Lo、Edan、Jer、Alton等，聯同ERROR、鄧麗欣（Stephy）等參與的ViuTV節目《力圖打排隊》今晚播出，Stephy昔日隊友楊愛瑾（Miki）以壓軸身份出現，加盟其隊對抗ERROR進行排球賽，由於Stephy對此不知情，故Miki突然現身令她驚喜得流淚：「點解我會喊嘅，明明前排先見完，好好呀，真係令我好有回憶！」Anson Lo就解釋因為拍《調教你MIRROR》時，Stephy曾透露懷念女團生活，希望能為佢打支強心針！不過ERROR隊員未有憐香惜玉，成員193殺波時劈中Stephy粉臉，令伊人左邊臉隨即紅了一大遍，193見狀也識做走過網，並拿起排球拋到自己塊臉以作懲罰，埸面惹笑。

而港隊羽毛球代表謝影雪及鄧俊文，也有與MIRROR進行羽毛球友誼賽，「鄧謝配」起初還以右手打波讓賽，不過乃Jer鐵粉的雪雪BB，打至中途卻拋下隊友俊文，走過敵隊協助Jer搶分，當成功得分時，雪雪更興奮得與Jer擊掌，事後她更笑說：「冇諗過Jer打得咁好，本來我冇諗住打下屆奧運，但如果夾到Jer，咁就打埋巴黎（下屆奧運）啦！」