搶咪歷史︱陳約臨爭贏採訪反被鬧　19年前直播騷最出事

歌手鍾舒漫前日（3日）同前港姐陳潔玲嘅生意糾紛案件有裁決，最後鍾舒漫獲判勝訴，不過最Juicy係佢同阿妹鍾舒祺接受訪問時，陳潔玲忽然「加入」，即使鍾舒祺開到聲話佢唔受歡迎、冇禮貌，陳潔玲都一於冇理，繼續自說自話，最後成功騎劫訪問，鍾舒漫兩姊妹無奈地走埋一邊等。

今次搶咪事件成為網友熱論話題，睇住陳潔玲出手騎劫，到最後成功完成「Solo訪問」，大家先發現搶咪原來真係Work！其實歷年嚟都有唔少搶咪事件，不過大家係咪夠牙力就真係要搶過至知。

近期最令人印象深刻嘅，都一定係爆紅組合ERROR成員保錡，喺節目中重提被昔日歌手好友韓子亮（前名：韓梓亮）搶咪一事，公開埋當年歷史性一刻，成功辣㷫對方，搞到韓子亮「復仇式」發文聲稱「香港某組合成員涉迷姦」、「手頭上已經有7個畀你食過嘅事主準備企出嚟」等嚴重指控，三番四次Tag保錡，搞到佢陷桃色風波，到依家都唔敢亂出聲。

不過保錡都唔夠陳約臨慘，佢因為喺「少年劍神」張家朗為香港贏得奧運金牌嘅後台訪問中，多次打斷張家朗發表感言，連珠炮發式狂問無聊問題：「你點樣做到？由今日8點打到依家，中間做過啲乜？食過啲乜？陣間想做啲乜？」最離譜係佢仲向對方示愛，結果被網民洗版式狂插，搞到奧運餘下賽事都唔畀佢做出鏡，佢返港後出席慶功宴時更喊住道歉，都唔知幾時先可以喺鏡頭前見到佢喇…

不過講到最爆嘅搶咪事件，就不得不提2002年《星光熠熠耀保良》，身穿黑色西裝嘅前無綫藝員李文彪突然走上台，聲稱願意捐出50萬，佢仲喺台上無厘頭話：「我係李文彪，大家記唔記得我係邊個……」令台上3位司儀包括鄭裕玲都嚇呆，並立即打圓場，保安人員就拉李文彪落台。點知佢去到台下更狀似神打「標童」上身，雙手合十，並大嗌：「唔好行埋嚟呀，唔好掂我！」之後李文彪被近十名保安強行帶離紅館。

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