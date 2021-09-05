大爆娛樂圈潛規則　傅穎拒絕接受：不想做違背良心的事

「餅碎」傅穎（Theresa）早年轉到內地發展，參演了不少劇集及電影，雖然只是飾演配角居多，但人仔好賺，她回流香港後入住市值過千萬的豪宅，早前更將居所在網上曝光，與網友分享日常生活及衣着打扮等資訊。現年36歲的她，仍然單身，她最近就在內地的視頻社交平台用流利普通話分享自己「不上位又不上岸，到底想怎樣」的原因。這段短片以「女藝人的悲哀？」為題，Theresa在片中分享自己在娛樂圈打滾多年的心得，更大爆娛圈「潛規則」！

Theresa在片中談及與友人飯敍，被朋友問到「上位」一事，朋友認為只要可以上位，無論做甚麼都可以，但Theresa就自言無法接受，一口拒絕：「這個事情對我來說是OK的話，我應該在很年輕的時候、很小的時候就OK了，也不用到現在快要37歲的時候才OK這個事情吧。她們覺得『Theresa如果甚麼都不願意去做的話，那就別想自己會火了』。在這個物質的時代，在這個攀附的時代，沒有去隨波逐流，你就是不入流，我明顯在她們眼中也是這種沒有很入流的一個藝人。」

Theresa坦言入行多年的她始終無法接受「潛規則」：「我捫心自問，我好像沒辦法，這麼多的機會放在我面前，隨便抓住一個我都能實現到她們說的『不顧一切』上位，『不顧一切』上岸。我跟朋友說其實我已經沒想自己會紅了，我現在只是想做自己想做的事情，不想自己去做一些我會後悔的事情，不想做一些會違背自己良心的事情，我可能只能做一個平平凡凡的人，當然我也希望讓更多人留意到我的作品，這個應該是每一個演藝工作者希望的事情吧。我還是會選擇做一個正直的人，潔身自好，希望我們做的每一件事情都可以坦然、坦蕩，不違心，光明磊落，開開心心。」

Theresa續說：「至於『上岸』意思就是找個人嫁了，而這個人必須是經濟能力非常好的，像富二代、富三代啊！誰不想生活無憂無慮，但這個人必須是自己喜歡的，自己愛的，你必須有心理準備，在婚姻當中慢慢去發現對方一些缺點，但因為這個是婚姻，你需要去包容，你需要去遷就，你不愛這個人你怎麼去包容他，難道你真的為了生活費去包容睡在你旁邊這個人嗎？」