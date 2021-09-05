鄭爽1.9億片酬震驚日本網民　係綾瀨遙年薪4倍！

內地小花鄭爽因為逃稅被內地罰款3.6億港元，聲譽、事業全線「玩完」！正所謂「好事不出門，壞事傳千里」，原來佢已「紅」到去日本，連朝日電視台同多間媒體都大肆報道，日本傳媒仲幫佢翻譯咗日文名叫「ジェン・シュアン」，話佢係「第2のファン・ビンビン」即係「范冰冰2.0」。上咗日本新聞頭版嘅鄭爽，「人氣」比殘奧會仲勁熱度，無論佢拍內地劇嘅《倩女幽魂》嘅1.9億港元片酬，定係逃稅被罰3.6億港元，啲日本人話個銀碼真係高到超乎想像，搞到佢哋好驚訝，原來喺內地做女明星真係搵到好多。

據日媒報道，好似日本人最鍾意嘅國民女星之一綾瀨遙，喺疫情下長年穩居女演員年收入排行榜冠軍，有個日本網站話傳佢拍戲每集片酬約14萬港元，廣告代言費約500幾萬港元，1年收入約逾4,500萬港元，但比起鄭爽一齣劇嘅片酬同逃稅罰款銀碼，真係小巫見大巫。

有網民仲講笑話：「啲日本藝人知道內地同行嘅身價時，唔知會唔會自卑定心理不平衡呢？」仲有啲日本網民講喺日本一個普通打工仔，年薪都係30萬港元左右，但鄭爽要畀3.6億港元逃稅罰款，即係要做足1,600多年！日本好多優秀嘅女星，對比鄭爽就係「廉價勞工」，今後啲日本星都應該諗計去內地發展掘金。