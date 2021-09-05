BLACKPINK魅力示範　初秋針織穿搭 　

雖然踏入9月後，天氣仍然很熱，但相信大家已經穿膩短袖T恤了吧！不如仿傚明星的針織穿搭，為自己塑造一個新鮮感滿分的初秋形象？針織衫不只是保暖單品，還是今年流行的穿搭元素。很多潮流品牌今年都推出顏色鮮艷、款式新穎的針織衫，適合不同溫度穿着，所以大家衣櫃內至少要有一件針織衫，才能為一身造型加分！

針織衫除了單穿外，還有甚麼配搭技巧？馬上參考韓國女子天團BLACKPINK的穿搭示範，就會找到答案。從社交平台的照片中，可見幾位隊員都喜歡以針織背心搭配高腰褲或高腰裙，這種穿法的最大優點是從視覺上令身材比例更好，腿看起來更長。而且由於是兩件單品的搭配，所以在挑選針織背心的時候，無論揀甚麼顏色或圖案都不會出錯！如果想看起來更時尚，不妨大膽一些，盡情選擇鮮色或加有花紋設計的針織背心便可。

Jisoo和Jennie更示範了如何打造有層次的針織背心造型。前者用紫色針織背心內搭一件短袖襯衫，而後者就用灰色寬鬆針織背心內搭一件白色短袖T恤，為想要嘗試針織背心的肉肉女生帶來參考，讓她們一邊遮手臂肉，一邊展現休閒時尚。

對於每天在冷氣辧公室工作的OL來說，長袖針織衫絕對是必備！今季流行的長袖針織衫，增添了不少短身款式，由於設計上會露腰所以非常顯身材。「人間芭比」Lisa和「小野馬」泫雅早前亦趕上這熱潮，前者穿的黑色緊身針織衫，雖然顏色低調但露腰設計很有型；而後者穿的針織上衣，就換上溫柔的粉藍色搭配Cropped Top剪裁和麻花編織紋理，將清新與性感兩種魅力完美融合，絕對吸引大家眼球！