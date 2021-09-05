【移居英國】英國生活費　該怎預算？

準備移民英國前，最頭痛莫過於「計Budget」做預算，究竟一家人在英國每月要花多少開支？入境英國要求的半年生活費是多少？在英國怎節省衣、食、住、行？予其靠估，不如聽聽專家意見，今次Sakura Global特約「移民旅遊」請來他們的市場分析及研究部主管李明輝（Samson Lee）先生，給我們講解英國生活的開支預算。

（1）持BNO簽證「半年生活費」要求怎計算？

持BNO Visa入境英國，被要求出示的半年生活費用數目，究竟是多少？Samson先從BNO簽證費說起：「申請 5+1 BNO簽證，有分5年及2.5年兩種，申請5年是£250（約HK$2,675），另外還要買 IHS 移民醫療費保險，成人5年是£3,120（約HK$33,384），6年便是£3,744（約HK$40,061）。」

至於半年生活費開支，英國政府官方網站其實也有預算標準給大家參考，但Samson強調這數目並不包括住宿費用，是純粹的生活費：「每位成人半年生活費是£2,000（約HK$21,400），它亦有舉例如2成人+1小童半年生活費是（18歲以下）便是£3,100（約HK$33,170），如此類推6年生活費，2大1小家庭生活花費便要£37,200（約HK$398,040），但這只是建議，預算當然是愈多愈好。」Samson還提醒別忘記在申請BNO 5+1 Visa前，要先做TB Test 結核測試，費用約1千多港圓。

（2）英國生活甚麼開支最易失算？

在英國食和住，費用較易預算，但卻很易忽略了英國的交通費開支，Samson：「如你不駕車，只搭公共交通工具如巴士、火車、地鐵等，它們每程也比香港貴，巴士單程就可能要花£2（約HK$21.4）以上，火車單程亦要HK$30以上，假若每天乘搭車費也頗昂貴。」故Samson話英國人多半會自己駕車，駕車每次可載多人，加上英國汽油比香港便宜3成，可省下少少車費，Samson還補充：「如你住在倫敦並住近工作地方，毋須駕車更能省下車費，選住區時也可 仔細考慮清楚。」

（3）英國生活最大開支是那項？

在英國最大開支，跟很多地方一樣都是住宿，花多少住宿費很視乎你住哪區，Samson舉了例子：「假如住大城市市中心，例如倫敦的Zone 1、2或 3，3人家庭住兩房單位，租金大概約花HK$15,000 ，如是優質校網地區租金便更貴。」如不執着住市中心，Samson建議可住遠點如Zone 6，租金約HK$10,000已可，Samson：「若再住遠點，如住諾定咸（Nottingham）或伯明翰（Birmingham）等，排屋3房租金價只約約HK$8,500，住曼徹斯特（Manchester）市中心才HK$10,000租金而已。」

（4）在英國可如何節省開支？

在英國如想節省開支，食方面應該最容易，Samson話：「很多人說在英國出外吃飯很貴，例如在香港我們常吃的快餐店，香港每餐只約HK$30至HK$40，但在英國便要花約HK$60至HK$70不等。如在英國吃中餐，更要花過百港幣。Samson：「我的朋友在英國上酒樓，點了6個點心，花了約£30（約HK$321）。如果是自己煮，在英國只用花幾英鎊便能買到1kg新鮮牛肉，已夠很多人吃，想省錢自己煮最好。」另外Samson還建議，初到英國買傢俬，可在二手網站買二手傢俬回來，事關很多二手的也很新簇，卻可節省約5至7成價錢。

（5）在英國最值得花是甚麼錢？

去到英國最重要是代步，Samson認為最值得花的錢，是買部省汽油的車，Samson：「英國地方比較大，在你住區附近也未必有超級市場或便利店，故此當你去到超級市場時，便可能要買很多東西，如有部較大又省油的車，會省到時間和金錢。」Samson更建議去到英國，買部SUV（城市越野車）或7人車，因為英國雨水較多，有些地方常會水浸，車身較高能減低死火機會，加上車廂較大，也能載到較大或較多東西。