工廈尋味　學做火腿大師另嘗熟成扒

香港除了有很多著名的餐廳，還有很多美食的獨特體驗，早前於新蒲崗開設的室內黑毛豬火腿窖「The Iberico Ham Cellar」，以西班牙伊比利亞黑毛豬火腿為主角的特色體驗，客人先在品鑒房品嘗10多款西班牙小食，當中包括風乾火腿、各式口味的風乾香腸、芝士、八爪魚等，然後走入黑毛豬火腿窖，聆聽火腿切片大師Mathieu Djedid的講解，大師除即席批火腿片讓客人試食外，還會讓客人親自試切。第三站來到開放式廚房享用7道菜菜單，菜色會選用風乾火腿和其他西班牙食材製作，配上氣酒或紅酒，驚喜連連。

喜愛吃熟成牛扒的朋友，來到黃竹坑高級扒房私房菜Steak King，客人可包場來作主廚互動體驗，店內有巨型乾式熟成櫃，主廚Brandon Tomkinson會為客人講解熟成的過程、不同部位的質感等，師傅更可因應客人的要求，為客人製作熟成牛肉。了解過後，可以品嘗4道菜晚餐，當中包括有48個月黑毛豬風乾火腿、冰鎮澳洲及加拿大海鮮外，主角當然是熟成65日的美國Snake River Farm M9乾式熟成帶骨肉眼扒，師傅會在客人面前切割牛扒，入口Juicy富肉香，配厚切薯條和沙律相當豐富，最後以傳統英式甜品士多啤梨伊頓雜糕作結。