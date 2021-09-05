港姐︱關楓馨舞出色　莫韻諰谷胸離行離列

無綫安排12位準港姐現身荃灣，與市民近距離接觸，席間與導師林浩文及袁鎮業分組一展舞技，爭奪「現場觀眾至Like佳麗」，結果由（4）關楓馨勝出，（3）陳聖瑜則因病缺席。

得獎後關楓馨表示上台時心情緊張，事關自己完全沒有跳舞底子，只是中學時曾跟同學貪玩學過爵士舞：「不過可能最近綵排練習多咗，身體柔軟咗，決賽當晚一班佳麗都會一齊跳舞。（有冇信心？）我會盡力。」

（18）莫韻諰穿上大會安排的吊帶紗裙，谷胸現身卻被發現左右胸離行離列，她受訪時有點尷尬，隨後大方回應：「可能我個胸生得冇咁集中，今日我冇托，係冇整理到（胸部）集中夾埋一齊。呢啲係天生嘅，點解會咁就要問上帝同父母，不過我對自己身體每部分都好滿意，亦都好欣賞（2）陳懿德嘅（豐滿）身形。」

站在她身旁的陳懿德幫手解圍，表示互相欣賞：「我都好欣賞莫韻諰嘅腹肌。希望總決賽當晚自己口才有進步，舞技亦有改善。」莫韻諰接口解釋：「雖然綵排好忙，但我都堅持會開app跟住做吓運動。」陳懿德又自爆近日與一班佳麗練習跳舞，一度感動落淚：「諗起完咗比賽之後大家就要各散東西，好唔捨得呀。」