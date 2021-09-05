幽閉恐懼症發作！周柏豪拍水底戲出風癩急求醫

藝人周柏豪今日（5日）現身活動向香港運動員致敬，他指自己20年前是籃球運動員，一直將永不放棄及挑戰自己的精神延續到工作及湊小朋友上。現場有姚焯菲的小粉絲大讚柏豪靚仔，他笑言：「依家出活動個感覺好特別，見到啲粉絲好細個，以前啲粉絲同我差唔多年紀，但Chantel（姚焯菲）同Yumi（鍾柔美）嘅粉絲得12、13歲，身為佢哋嘅導師，見到佢哋幕前咁多工作都好安慰，又會諗起屋企嘅小朋友。」

他透露最近忙拍劇《旁觀者》，未有時間跟小朋友相處，並自爆日前拍攝一場水底戲，因幽閉恐懼症發作以致身體出現風癩及紅疹等反應：「我隔晚去咗醫院打針、食藥同搽嘢控制住，因為脫水我即時瘦咗6、7磅。好在場戲順利完成，拍檔王敏奕都幫咗我好多。可能細個因為困𨋢同焗親，所以喺狹窄同昏暗嘅環境下就會咁，記得6、7歲沖涼時突然發作，唔着衫就衝咗出去，試過搭地鐵見唔到個天覺得好辛苦。不過大大吓識得調節，已經好咗好多。」他坦言經過此事後有意學潛水以克服恐懼：「我最近學揸電單車，仲諗住學揸船同潛水，想增值自己。」他稱今日仍有搽類固醇，又自言天生皮膚差，問會否擔心皮膚問題遺傳子女？他說：「個女OK，不過佢食香蕉會出濕疹，我出汗就會皮膚敏感。」