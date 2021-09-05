青木莉莎　純白少女有大志

人生短暫，唔想渾渾噩噩，就要及早定下目標，等自己有個努力嘅方向。正如今日為大家介紹嘅美少女青木莉莎，立志喺演藝圈闖一番事業之餘，亦明白到派福利係偶像吸納粉絲嘅絕招，所以決定做埋寫真女優，真係好有大志！

樣靚身材正

家陣日本藝能界有好多美少女偶像組合，當中嘅成員臥虎藏龍，有啲顏值超班，有啲身材出眾，往往被安排踩過界，做埋寫真女優，好似被稱為「顏面最強」嘅十味，同埋細細粒但好好波嘅天羽希純，都係成功例子。現年19歲嘅青木莉莎就係佢哋嘅隊友，而且顏值同身材都好吸睛！雖然阿妹生得唔算高挑，但三圍比例迷人，四肢纖巧腰又幼，仲有一對目測達D Cup嘅美乳，襯埋一身白滑剔透嘅肌膚，呢啲身材係男人都會忍唔住望多兩眼。至於阿妹個樣好有明星相，眼大大，鼻高高，配上一把長長嘅秀髮，畀到人一種清新脫俗嘅氣質，實在好難得！

目標攞第一

青木莉莎喺2019年開始踏上演藝之路，以美少女組合「天晴！原宿」成員身份四圍登台，因為歌藝突出又生得靚女，獲邀加入另一支組合「NECOPLA」。後來，莉莎一度因為兼顧學業而暫別舞台，直到考入大學，即重投演藝圈，家陣就係組合「#2i2」嘅成員。提到呢支組合，成員包括天羽希純同十味，後者正正係莉莎仰慕嘅偶像，如今可以成為隊友，對佢嚟講，就好似中咗頭獎咁！之但係莉莎覺得咁樣都未滿足，因為佢嘅目標係令「#2i2」成為世界第一組合！年紀輕輕，志向就咁大，阿妹真係好抵讚！