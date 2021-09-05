唔係啩！朱智賢唔想嫁謝東閔？

最新一集無綫綜藝節目《開心大綜藝之暑假玩到盡》，一開始就進行分組，根據組員到達的時間作獎勵或懲罰，其中周志康最準時，獲龍蝦火鍋做早餐，林秀怡就遲到15分鐘，不過她甫到場便十分識做地脫去外套，以露肩裝露線頭上陣，搞到其他男組員即時作嘔狀，朱智賢與何依婷都遲到近半小時，朱智賢被罰跳住繩行石春路，至於何依婷被罰夾衣夾，未夾她已經驚到標眼淚，之後每當何依婷玩輸遊戲要接受懲罰時，大家都指要先檢查她有沒有喊，又指因為她喊而令水位上升。

玩滑梯射籃球時，邵珮詩未待開始，已經由滑梯滑了下來，還連續2次，笑到其他人肚痛，她亦扁晒嘴表示面上妝容已經溶掉。至於朱智賢因畏高不敢由滑梯滑下來，主持林盛斌（Bob）氹她下來時說：「你落嚟，謝東旻即刻時娶你。」朱智賢笑謂：「咁我唔落嚟！」

另外，組長翟威廉不時被叫「淫賊」，其中一條問題要大家輪流講出三級片名，伍禮騫自行創作三級片名《翟威廉大戰野獸》，笑到大家合唔埋口笑說：「有翟威廉嗰啲係四級片。」翟威廉非常玩得大方說：「拍冇所謂，可唔可以唔係野獸。」至於問到第一次見家長的見面禮，輪到何依婷時啞口無言，大家即問：「你冇男友㗎咩，咁都講唔出，羅天宇呢？佢阿媽鍾意啲乜？」再問上次見羅天宇家人時帶了甚麼？她醒目地說：「我同佢唔係好熟。」